"Hola, hola, estoy muy asustada, me está entrando agua por toda la casa"

"Hola, hola, estoy muy asustada, me está entrando agua en casa". Es la angustiosa llamada que una mujer usuaria del servicio de Teleasistencia realizó el 29 de octubre, poco antes de morir. La transcripción de estas llamadas acaba de ser incorporada a la causa de la dana. Y se han notificado hoy a las partes, transcritas, para evitar que se difundan los angustiosos audios. La conversación revela que la angustia del momento:

Esta asustada, ¿por qué?

Porque tengo llena de agua

Vale, ¿le está entrando agua, cariño?

Por todas partes

Vale.

Me puedo caer

Vale, súbase a un sofá o a la cama

¿Qué?

Súbase a un sofá o a la cama

Estoy en el sofá

No se mueva de ahí, voy a avisar a los servicios de emergencia

Por favor, por favor

Vale, vale, tranquila, cariño

Gracias

Como ya contó Levante-EMV, las llamadas más tempranas al servicio de teleasistencia de las seis víctimas que lo activaron, de las 37 fallecidas, se produjeron entre las 15.51 horas en la comarca de Requena-Utiel y las 18.52 horas en l'Horta Sud , según se desprende de la documentación aportada por la empresa Servicios de Telasistencia SA a la causa de la dana y notificada ayer a las partes.

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, requirió a las administraciones y las empresas gestoras de este servicio que prestan la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de València que aportaran la información, previa autorizacion de los familiares, de las grabaciones de las seis personas que llegaron a activar el servicio el 29 de octubre de 2024. Una de las empresas gestoras entregó ayer en el juzgado las grabaciones de los seis usuarios, de un total de 37 falelcidos, que activaron la teleasistencia el día de la dana. Las grabaciones se entregarán a las partes transcritas por la letrada de la administración de justicia, pero no en formato archivo de audio, que sólo estará disponible para que las partes puedan escucharlo en el juzgado, pero no se podrá obtener copia.