La jueza de la dana pide nuevas imágenes a RTVE y À Punt que no se habían incorporado a la causa

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, ha dictado tres nuevas resoluciones notificadas hoy a las acusaciones y defensas en el que requiere imágenes solicitadas por la acusación popular y de un particular que ejerce Acció Cultural del País Valencià (ACPV). La magistrada acuerda requerir a RTVE copia del vídeo de la pieza informativa emitida el 29 y 30 de octubre bajo el título CECOPI: Les hores crítiques.

Igualmente, la instructora acuerda requerir a la televisión pública autonómica, À Punt, para que “verifique” en sus archivos y aporte al juzgado “los brutos, con imagen y sonido, de las grabaciones que constan en dicho documental” de RTVE y que se corresponden con una conversación en la que intervinieron el presidente de la Generalitat, su jefa de prensa y la entonces consellera de Justicia e Interior de la Comunidad Valenciana el mismo 29 de octubre de 2024 en el Centro de Coordinación de Emergencias, ubicado en l’Eliana. La juez entiende que la obtención de esas pruebas es “plenamente pertinente y proporcionada”, tras argumentar que el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) “no se celebró inmediatamente tras su convocatoria”.

La jueza de la dana expone en el nuevo auto que “el retraso no solo era manifiesto con carácter general para la organización de medidas de protección a la población (…), sino también en dicha reunión ya no se podían adoptar medidas para salvar la vida de las víctimas de Utiel, que a dicha hora habían fallecido en su mayoría o estaban a punto de fallecer”. Y “lo mismo sucedió en localidades como l’Alcúdia, Godelleta, Turís y Torrent”, añade.

Por su parte, la providencia da cuenta y acuerda entre otras cosas la incorporación a las actuaciones de mensajes de correo electrónico, WhatsApp y la red social X aportados por dos testigos que declararon recientemente en la causa: la jefa de servicio y la jefa de prensa de Emergencias de la Generalitat.

Finalmente, en una diligencia de ordenación suscrita por la letrada de la Administración de Justicia se notifica a las partes que tienen a su disposición para su consulta en el órgano judicial unos vídeos aportados por SGISE (Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias) y una productora de televisión contrada por Emergencias de la Generalitat.

Del mismo modo, en esa resolución se informa de que se notifican las transcripciones de declaraciones testificales prestadas el pasado 10 de noviembre y de las conversaciones mantenidas por dos usuarias con el servicio de teleasistencia el 29-O.