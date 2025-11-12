El juzgado del caso Azud mantiene la declaración de Bellver porque su recurso revela que ya "conoce la causa"

El juez sustituto del Juzgado de Instrucción 13 de València, Antonio Baños López, mantiene la declaración como investigado de Jorge Bellver, exconcejal del Ayuntamiento de València y actual director general de Relaciones con las Corts, en funciones, para el próximo lunes, 17 de noviembre, en el caso Azud. El magistrado Antonio Baños citó a declarar a Bellver el 23 de octubre por su supuesta relación con los presuntos favores urbanísticos de los que se benefició el empresario Jaime Febrer en los que supuestamente habría intermediado José María Corbín, cuñado de la alcaldesa de València de 1991 a 2015, Rita Barberá. Bellver recurrió su citación como investigado en el caso Azud porque, alegaba, la causa estaría prescrita para él ya que no puede estar investigado desde 2019, como alega el fiscal Anticorrupción del caso Azud, porque entonces estaba aforado, por su condición de diputado en las Corts Valencianes.

Argumentos que rechaza el magistrado y el fiscal Anticorrupción del caso Azud, en un auto del 10 de noviembre notificado hoy a las partes personadas en la causa. "El recurso debe ser desestimado, pues no menciona infracción de norma jurídica alguna, limitándose a mencionar genéricamente el artículo 24 de la Constitución sin especificar la vulneración real y material supuestamente producida y una jurisprudencia genérica que no especifica".

Tanto el magistrado como el fiscal Anticorrupción recuerdan que su relación con el caso Azud le fue notificada el 11 de mayo de 2022, cuando también se le ofreció personarse en la causa, "siendo una decisión personal la de no comparecer hasta este momento". Y añaden que la cita por la defensa de Bellver respecto a "una providencia dictada el 27 de abril de 2022 sobre aquella suspensión de plazos muestra de forma evidente su profundo conocimiento de la causa y la inexistencia de vulneración real alguna del derecho de defensa y del artículo de la Constitución alegado".

"No se cita ni se justifica la apoyatura legal ni jurisprudencial para fundamentar la suspensión que se solicita, por lo que la misma, teniendo en cuenta la citación de 2022 y su propia conducta voluntaria, así como las alegaciones del letrado que demuestran el conocimiento de la causa, motivan la desestimación del recurso", alega el magistrado. El Fiscal Anticorrupción también señala en un escrito, también notificado a las partes, que "no existe vulneración de su derecho, puesto que si no ha querido personarse en las actuaciones, resulta ser una decisión procesal de su exclusiva incumbencia, pero lo cierto es que sí ha tenido conocimiento de éstas".