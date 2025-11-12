Mazón no cierra interrogantes sobre su actuación el 29-O y vuelve a culpar al Gobierno

El president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, reapareció este martes en las Corts (una de sus últimas visitas como jefe del Consell) para señalar al Gobierno de España como responsable de las consecuencias de la dana y presentarse como chivo expiatorio ante la comisión que investiga la catástrofe, ante la que no aclaró ninguna de las dudas que siguen pendientes. “Mi persona sigue siendo la gran excusa política para tapar las causas de la tragedia, para eludir las responsabilidades propias del Gobierno”, sentenció.

Ha pasado casi un año y ha renunciado al cargo por el camino, pero su relato de este martes apenas difirió del pronunciado el 15 de noviembre de 2024, cuando compareció ante las Corts por primera vez tras la dana. Como entonces, se volvió a situar como parte ajena a la emergencia ("poco tenía yo que aportar", dijo ayer) y repitió que no interfirió en la toma de decisiones de aquella tarde. Mazón, que en su primer turno leyó un discurso que traía de casa y que incluía más preguntas que respuestas, tampoco no aclaró los interrogantes que permanecen abiertos sobre su paradero en la tarde del 29-O.

El president, de nuevo objetivo de las cámaras tras una semana replegado en Alicante, no entró en el capítulo de la autocrítica y no aclaró ningún detalle de las dudas que siguen pesando sobre su agenda en la tarde del 29-O, pese a la insistencia de los portavoces de PSPV y Compromís, que pusieron el foco en esos vacíos durante su turno de palabra. No explicó dónde estuvo entre las 19.00, cuando se despide de Maribel Vilaplana tras sus cuatro horas de comida en El Ventorro, y las 20.00, cuando aproximadamente llega al Palau.

Eso sí, Mazón defendió que ha asumido "responsabilidades políticas" y ha reconocido "errores". "Nadie ha dado más explicaciones que yo ni ha asumido más responsabilidades", reivindicó. Más bien, señaló a otras administraciones, al Ministerio de Transición Ecológica y a las agencias estatales, en línea con intervenciones anteriores, e incluso se preguntó por qué no se pone la lupa en otros dirigentes como se hace con él. "¿Solo yo debí cambiar la agenda?", fue otra de las preguntas que planteó.

Más que a responder a las preguntas de los diputados, Mazón se dedicó a lanzar las suyas, emplazando a los miembros de la comisión a encontrar soluciones a futuro y poniendo en duda la actuación del resto de administraciones.

El jefe del Consell se volvió a borrar de la gestión de la tragedia: "Poco tenía que aportar", "no tengo responsabilidad operativa en la gestión de la emergencia", incidió, recordando la amplia experiencia de los técnicos que había en el Cecopi, un órgano del que él no forma parte, tal como volvió a insistir un año después.

También negó haber entorpecido la gestión de la emergencia. "Nadie en su sano juicio puede pensar que la gestión operativa dirigida por mandos con 30 años de experiencia depende de si yo hacía llamadas desde un restaurante, desde la calle, desde mi despacho o desde la India".

"Estuve atento, haciendo llamadas. Hasta bien entrada la tarde creía que [la emergencia] estaba focalizada en Utiel, y en una posible rotura a 13 horas vista de Forata. Si la consellera Pradas hubiera sabido que el Poyo se estaba desbordando me lo hubiera dicho. Nadie me pidió permiso para refrendar o refutar ninguna decesion del Cecopi. ¿Quién en su sano juicio podría estar en contra de alertar a la población? Una autorización que ni pidió ni necesitaba", insistió.

Desde la oposición de izquierdas le afearon a Mazón que se distanciara de las responsabilidades. "Esto no es un Erasmus. Es indigno que seas incapaz de asumir ningún tipo de responsabilidad", le espetó el síndic del PSPV, José Muñoz, sobre las obligaciones del cargo. "Lo que has hecho es una burla a las víctimas y a los valencianos", le afeó el portavoz de Compromís, Joan Baldoví. La batería de preguntas que ambos lanzaron a Mazón quedaron flotando en el aire.

El popular habló de los saqueos de las primeras noches tras la dana, de la falta de sensores de aforo en barrancos, de las 96 horas que tardó en desplegarse el ejército, o del sistema de financiación autonómica insuficiente que impide desplegar medidas ante las emergencias. Pero en sus más de 20 minutos no respondió a las preguntas que le estaban reclamando desde PSPV y Compromís, como su actuación de aquella tarde.

“Nadie en su sano juicio puede pensar que la gestión de una tragedia puede depender de si yo hacia llamadas desde mi despacho, la calle, un restaurante o desde la India” Carlos Mazón — President de la Generalitat

El president en funciones se ha referido expresamente a la comida del Ventorro con Maribel Vilaplana, aunque sin citar nombres ni aportar luz sobre las incógnitas que todavía hoy permanecen. "He reconocido errores y si hubiera sabido la magnitud de la tragedia mi agenda hubiera sido distinta", reconoció el president, insistiendo en la "imprevisibilidad" de la tragedia y aportando "contexto" que según él explica el porqué no canceló esa cita. Un contexto que no fue otro que desviar responsabilidades de lo ocurrido a las agencias estatales. "Sabiendo lo que sabemos ahora, la comida no se hubiera producido", admitió.

Antes de su intervención, el president fue informado por la presidenta de la comisión, Miriam Turiel (Vox) de que debía decir la verdad. El grupo socialista señaló al final de la comparecencia que estudiará a fondo lo expuesto por Mazón en busca de posibles falsedades.

En este sentido, Mazón ha cargado directamente contra altos cargos del Gobierno que ese mismo día estaban o se marchan al extranjero, como el presidente Sánchez, que estaba en la India, o Virginia Barcones, de Protección Civil, que se marchó a Brasil, o Hugo Morán, en Colombia.

La vigilancia de los barrancos, la CHJ

Mazón también cuestionó con intensidad a la CHJ por la falta de sensores en los barrancos o la ausencia de obras de encauzamiento de barrancos. "En relación con la medición y seguimiento de los aforos en los cauces, la ley es clara: todos los cauces son propiedad de la CHJ. Los valencianos no podemos asumir que los cauces no estén monitorizados", señaló, derivando la responsabilidad de la vigilancia esa tarde, que recaía en la Generalitat. "No podemos aceptar que un año después en el barranco haya un solo sensor. O que Horteta o Gallego estén sin monitorizar. Debemos encontrar la unidad para exigir en Madrid la monitorización de todos los cauces sin excepción". Y añadió: ¿Dónde están las obras que hubieran servido para reducir los impactos de la dana? ¿Ha explicado el Gobierno que todavía tendrán que esperar años hasta que el ministerio ejecute esas obras?".

Protesta de las asociaciones de víctimas, durante la comparecencia de Mazón. / Germán Caballero

La comparecencia del president, como todo lo que le rodea desde hace meses, se ha producido en medio de un clima de tensión. Miembros de las asociaciones de víctimas se han concentrado a las puertas de la cámara. Las entidades habían reclamado asistir a la declaración, que se ha producido en una de las pequeñas salas donde las comisiones se celebran de manera ordinaria. Apenas hay cinco plazas para invitados, que han sido copadas por asesores de Carlos Mazón. Han declinado situarse en una sala que se les ha ofrecido.

Germán Caballero

Las preguntas de la oposición

Antes de la intervención del president, los portavoces de los partidos habían fijado su posición en una breve intervención de tres minutos cada uno. Muñoz, que recordó a Mazón que no es una "víctima", lamentó que cinco asesores priman por encima de las victimas, en referencia a la imposibilidad de que pudieran asistir a la comparecencia. El PSPV le pidió la factura de la comida, el registro de llamadas o que mostrara sus conversaciones de whatsapp. También le preguntó por si llevaba escoltas el 29-O o si estaba informado. Todo sin éxito.

Baldoví también se centró en los huecos de la cronología de Mazón, pero no corrió mejor suerte. "¿A qué vienes aquí: a contestar o a seguir contando mentiras como desde hace un año? ¿Por qué no vas a la jueza de Catarroja y se la cuentas con pelos y señales? ¿A que no llevas el ticket del Ventorro, la factura de tus llamadas? ¿Dónde estabas cuando la gente se estaba ahogando? ¿Dónde estabas las 19.10 y 19.36 horas cuando te llamaba la consellera con alerta roja? ¿Cómo te pudiste desentender completamente de la emergencia? ¿Si estabas informado con collons te quedaste en el Ventorro?”. Tras su primera intervención, ha espetado: "Un presidente que sabe que Utiel está inundado, que está en la UME y está en la sobremesa".

Otro cantar fueron los turnos de Vox, aliado de Mazón en todo este tiempo. Su síndic, José María Llanos, le echó un nuevo capotazo oal popular, centrando sus preguntas en supuestas responsabilidades del Gobierno central y en la negativa de Sánchez y otros ministros a comparecer en las Corts.

Llanos y Mazón exhibieron su complicidad personal, situando al Ejecutivo central en el foco de las críticas. La situación de Mazón, que ha conducido a su dimisión, dijo, se ha producido por “no haber hablado claro desde el principio, no haber dado los datos reales desde el principio, que ha propiciado el falso y ruin relato de la izquierda”. El portavoz del PP Fernando Pastor, ni siquiera realizó preguntas a Mazón y se dedicó a criticar al Gobierno y a la supuesta manipulación de las víctimas por parte de Compromís y el PSPV: "Alguien tendrá que explicar por qué hay víctimas VIP y víctimas de graderío". En su último turno llegó a hablar de "víctimas con derecho a roce", en alusión a un teórico trato de favor a algunas asociaciones en el funeral de Estado que terminó provocando la dimisión de Mazón.