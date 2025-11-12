Pedro Sánchez exige al Consell datos de sanidad, educación y dependencia para difundirlos en aras de la "transparencia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer durante su comparecencia en el Congreso que va a exigir "transparencia absoluta" a las comunidades autónomas, entre ellas la valenciana, y les van a "pedir que compartan sus datos". En áreas clave del Estado del Bienestar como Sanidad, Educación o la Dependencia. "Los datos son de la gente que vive en esos territorios", matizó el presidente. "Los vamos a analizar y los vamos a poner a disposición de la opinión pública para que nosotros mismos podamos conocer también desde el Gobierno, dónde están yendo a parar los recursos públicos que se están transfiriendo desde el Gobierno de España a las comunidades autónomas. Y porque esos datos, insisto, no son de las comunidades autónomas, no son de los gobiernos autonómicos, sino de los ciudadanos y ciudadanas, de todos y cada uno de ellos y de ellas", argumentó el responsable del Ejecutivo central.

"Responsabiliad, convicción y patriotismo"

Durante su agitada comparecencia en la Cámara Baja, arguyó "tres motivos fundamentales" para justificar esa decisión. "El primero, por responsabilidad. El segundo, por convicción. Y sí, el tercero, por patriotismo". "Por patriotismo -abundó Sánchez- porque defender España no es pasear con la bandera del aguilucho, la bandera preconstitucional. Defender España no es invertir un 5% de nuestro producto interior bruto en armamento, ni criminalizar a los inmigrantes, ni crear polémicas vacías contra Marruecos o Francia, ni envolverse en la bandera, ni reivindicar una interpretación sesgada de nuestro pasado colonial", explicó. Y remató: "Defender España es apostar por esas escuelas públicas que abren cada mañana. Es mejorar esos centros públicos que nunca cierran y cerraron en la peor etapa de la crisis de la Covid. Es invertir en esas residencias en las que las cuidadoras públicas y cuidadores públicos llaman por su nombre a quienes ya casi no recuerdan el suyo".

El líder socialista apostó por la defensa de "la España de lo público" y acusó al PP y a VOX de pretender "destruirlo". "No lo van a hacer, sencillamente porque no les vamos a dejar". "Vamos a defender con uñas y dientes el Estado del bienestar", zanjó.

Réplica de Marciano Gómez

En clave valenciana, el Gobierno acusa al Consel de recortar 743 millones de inversión en dos años y dedicar 376 millones a los conciertos privados. "Es la estrategia del PP de dedicar menos recursos a la sanidad pública y más al negocio de los amigos", denunció Pedro Sánchez. Y el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, no tardó en contestarle a través de un extenso comunicado. El conseller recuerda que "en los dos años que llevamos de legislatura, la Generalitat ha destinado el mayor presupuesto de la historia a Sanidad, al pasar de 8.258 millones de euros en 2023 a los 9.186 millones de euros en 2025, y ello a pesar de la injusta infrafinanciación a la que el Gobierno de España somete a la Comunitat”.

Gómez lamenta que Pedro Sánchez “recurra a la mentira y al ataque a la Comunitat Valenciana como estrategia política y, en este caso concreto, para desprestigiar la sanidad pública valenciana”. En este sentido, el conseller pide que el presidente del Gobierno “deje de hacer política con la salud y cese en su empeño por atacar a la Comunitat Valenciana y lo centre en trabajar para revertir la infrafinanciación a la que la somete”.

La factura de los desplazados y extranjeros

Por otra parte, el conseller de Sanidad contraataca y recuerda a Pedro Sánchez que la Administración que dirige adeuda un total de 1.039 millones de euros a la Conselleria de Sanidad por la asistencia prestada desde 2012 a pacientes de otras comunidades autónomas y a personas extranjeras. En concreto, el desglose de la deuda es el siguiente: 23,1 millones por la asistencia en Atención Primaria, 887,4 por Atención Especializada, 30,9 por liquidaciones pendientes y 98,3 por la asistencia a personas de otros países.