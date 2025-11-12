"Es un político de calle, no de despachos": Finestrat retrata a Pérez Llorca, su vecino más mediático

A pocos kilómetros de Benidorm y a los pies del Puig Campana se ubica la localidad de Finestrat. Casi un millar de sus 10.000 habitantes viven en la parte antigua del pueblo, la que vio nacer (biológica y políticamente) a quien, si no se tuercen las negociaciones entre PP y Vox, será el octavo presidente de la Generalitat, el tercero procedente de la provincia de Alicante.

La propuesta del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo no era inesperada. Juanfran Pérez Llorca, número dos de Carlos Mazón en el PPCV, era uno de los recambios naturales del presidente dimitido un año después de la trágica dana, cuya gestión le ha acabado costando el cargo.

Una calle de Finestrat con el Puig Campana de fondo. / Jose Navarro / Jose Navarro

No es extraño, dadas las dimensiones del pueblo y la magnitud de la noticia, que en Finestrat no se hable de otro tema. Muchos vecinos rehúyen de los micrófonos, incómodos ante la expectación mediática. Los que sí que atienden coinciden a la hora de valorar al político.

Es un muy buen alcalde y continuará como presidente después de esta legislatura Álvaro Llorca — Vecino de Finestrat

“Es un muy buen alcalde y continuará como presidente después de esta legislatura”. Es lo que dice Álvaro Llorca mientras toma un café en el bar El Cantonet. Es el mismo pronóstico de muchos de sus vecinos: “Ha pasado lo que ha pasado y le ha tocado coger el mando antes de hora”.

Es una persona muy abierta e integrada, campechana y muy bueno María Ángeles Serrano — Vecina de Finestrat

Este mismo vecino considera, eso sí, que en la Diputación de Alicante “le habría ido mejor, porque allí tendría menos problemas”. Pérez Llorca fue diputado provincial durante el anterior mandato, cuando coincidió con Mazón como presidente de la institución, y su vecino entiende que este cargo le habría resultado más confortable: “En València todo son garrotazos y garrotazos, no lo va a tener nada fácil”. Su compañero de mesa, de hecho, predice con convicción que en 2027 el PP “impondrá a María José Catalá como candidata”.

Ayuntamiento de Finestrat / Jose Navarro

"Empatía e implicación"

Que el alcalde de Finestrat tendrá más complicaciones en su cargo si es investido presidente no lo duda ningún vecino. También hay consenso a la hora de definir su carácter “empático”, su “implicación” en Finestrat y su gestión. “Si se va de aquí nos fastidiará”, lamenta Pedro Caballero, propietario del bar La Pirámide. María Ángeles Serrano define al futuro candidato a ser investido como “una persona muy abierta e integrada, campechana y muy bueno”.

Si se va de aquí nos fastidiará Pedro Caballero — Hostelero de Finestrat

Esta vecina se muestra “alegre” tras haber conocido la posibilidad de que Pérez Llorca sea proclamado presidente, y celebra que “para él es un paso muy importante”. Rosa Alejos, que desayuna en la cafetería Nou Dolç junto a otras vecinas, hace hincapié en la “ayuda constante que presta a los vecinos” y afirma que piensa mucho en sus dos hijas, que “estarán superemocionadas de verlo tanto en la tele”.

Dudas sobre su futuro

La alegría generalizada se refuerza con la fuerte conexión que Pérez Llorca mantiene con su pueblo. Su padre, que regenta un hotel en la Vila Joiosa, es de esas personas “de las que todo el mundo habla bien”. Alejos también recuerda a su abuela “vendiendo miel hace ya años” y Adrià Ortuño pone en cuestión si el probable futuro presidente de la Generalitat querrá ser candidato a revalidar el cargo en 2027, ya que “siempre ha tenido mucha estima por su pueblo y eso genera muchas dudas”.

Pérez Llorca siempre ha tenido mucha estima por su pueblo y eso genera muchas dudas sobre si querrá seguir en el cargo después de 2027 Adrià Ortuño — Vecino de Finestrat

En términos similares se expresa Miguel Sellés, que cree que el aún alcalde de Finestrat “no es ambicioso”, sino que es “un político al que le gusta estar con sus vecinos, en la calle, no en los despachos”.

El padre de este vecino, que se llama igual que su hijo, valora que “no es de esos alcaldes que si hay un problema cita al afectado para dentro de un mes en el Ayuntamiento”, sino que “atiende al momento, va al lugar y da soluciones”. Adrià Ortuño también destaca esta cualidad en medio de una sociedad “acostumbrada a ver políticos alejados de la realidad y Juanfran, de alguna manera, transmite esa sensación de querer hablar con los vecinos, de querer estar siempre cerca”.

Capacidades y ascensos

Esta voluntad la cumple gracias a otras de sus cualidades, “la capacidad de relacionarse bien”, dice Marilís Mayor, que describe a Pérez Llorca como “una persona muy inteligente y muy despierta desde que era niño”. La vecina admite que no imaginaban que alcanzaría la presidencia, “pero era fácil imaginar que llegaría lejos”. Ahora “le toca un marrón”, advierte Mari Carmen Llinares, otra vecina que se siente “emocionada y orgullosa” y duda que como president Pérez Llorca, si alcanza el cargo, se desentienda de las fiestas patronales, celebradas en honor al Santíssim Crist del Remei y en las que el aún alcalde participa a través de la barraca Els Penjats.

Pérez Llorca es una persona muy inteligente y muy despierta desde que era niño Marilís Mayor — Vecina de Finestrat

Entre los habitantes de Finestrat también detectan la capacidad negociadora de Pérez Llorca, una de las cualidades que han propiciado su ascenso en política: de edil en la oposición municipal en 2003 a concejal de gobierno para después ser alcalde en 2015 y revalidar dos veces más el cargo con mayorías absoluta cada vez más amplias. En 2023 consiguió 11 de 13 representantes, dejando al PSOE con solo dos actas. Cuatro años antes ya accedió a la Diputación de Alicante con las competencias de Arquitectura y Hogar Provincial hasta 2021. En 2023 Mazón lo nombró número dos del PPCV y poco después pasó a ser síndic en las Cortes de su formación.

Estoy emocionada y orgullosa, pero ahora le toca un marrón Marisa Llinares — Vecina de Finestrat

Esta evolución, y también el consenso que genera en el grupo parlamentario de Vox, la vinculan muchos de sus compañeros de política al talante negociador y a la cercanía que también detectan en su pueblo. Vicenta Llorca relata que su alcalde “toma café con todos los empleados municipales y no deja de reunirse nunca con nadie”. Miguel Sellés lo define como “un líder que no se muestra intocable, sino cercano”, y cree que podría haber militado tanto en el PP como en el PSOE debido a su “mente abierta y a su diplomacia”. Según este vecino, “si alguien le critica en el pueblo es porque milita en el PP y algunos rechazan este partido”, pero dice no haber escuchado nunca reproches a nivel personal.

El alcalde toma café con todos los empleados municipales y no deja de reunirse nunca con nadie Vicenta Llorca — Vecina de Finestrat

Playa de la Cala de Finestrat, con la isla de Benidorm en frente. / Jose Navarro / Jose Navarro

En cuanto a la capacidad de negociación, fue Juanfran Pérez Llorca quien “negoció con grandes empresas para que se afincaran en el polígono La Cala, en dirección a Benidorm”, donde se ubica el Bulevar que atrae visitas de vecinos en localidades adyacentes que viven del turismo, de los residentes temporales y que en temporada alta multiplican la población.

Si alguien le critica en el pueblo es porque milita en el PP y algunos rechazan este partido Miguel Sellés — Vecino de Finestrat

En esta otra parte del término municipal, alrededor de la Cala de Finestrat, se concentran la mayoría de sus habitantes con dos comunes denominadores: el desarraigo y el seguimiento lejano o nulo de la política municipal. Ángel Vázquez ha oído hablar de que su alcalde será presidente de la Generalitat. “Sé que era el segundo de Mazón y eso lo dice todo”, afirma centrando su análisis más allá del ámbito local.

Sé que era el segundo de Mazón y eso lo dice todo Ángel Vázquez — Vecino de la Cala de Finestrat

Juan Cacho también vive en esta zona desde hace once años y cree que la parte costera del término municipal “está cuidada porque el Ayuntamiento se preocupa bastante”. Aunque admite “no saber cómo funciona el pueblo”, afirma que en la zona de la costa “no hay quejas”.

La zona de costa de Finestrat está cuidada porque el Ayuntamiento se preocupa bastante Juan Cacho — Vecino de la Cala de Finestrat

Tras él, decenas de residentes extranjeros se bañan en plena jornada laboral en una playa muy cercana a Benidorm y ante restaurantes hindúes e italianos, ajenos a la política más próxima que ocho kilómetros hacia el interior, en la parte vieja de Finestrat, está más presente que nunca.