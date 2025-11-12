El PSPV denuncia que la Generalitat solo ha pagado el 13% de las ayudas para el tejido económico afectado por la dana

La Generalitat ha pagado los primeros cinco millones de euros presupuestados para cubrir los gastos corrientes de pymes, personas emprendedoras y cooperativas que dispongan de un centro de trabajo en alguno de los municipios afectados por la riada. Se trata de las ayudas EMDANA. La cantidad abonada, denuncian desde el PSPV-PSOE, no cubre “ni el 13% de las ayudas anunciadas por Mazón” en su primer paquete de ayudas dana para la reactivación económica de los municipios afectados.

Así lo ha denunciado este miércoles la secretaria del Área Institucional del PSPV-PSOE y portavoz socialista de Comercio en las Corts, Mayte García. Ese porcentaje abonado llega, ha denunciado, “tras más de un año de la catástrofe, de doce meses escuchando los bulos del Consell del Ventorro sobre la reconstrucción y las ayudas de la Generalitat a la reactivación económica de los municipios afectados por la dana”. “Hoy el Consell ha aprobado la primera remesa de las citadas ayudas, cuyo importe total asciende a 5 millones, de los 40 anunciados por Mazón”, ha insistido.

"Hasta ahora, ni un euro"

En este sentido, la dirigente socialista ha subrayado que “el DOGV de hoy lo que se demuestra que hasta ahora no han abonado ni un euro de las cantidades anunciadas para autónomos, empresas y cooperativas de estas localidades arrasadas por el temporal” y ha recordado que "a fecha de hoy, sólo se ha aprobado abonar el 12.6% y a todos los efectos los abonos reales están a cero”.

La diputada socialista ha apuntado también que de las ayudas aprobadas en julio para la reactivación del comercio y artesanía en las zonas afectadas por la dana, solo se ha aprobado un total de 137.099 euros, del millón de euros que tenía asignado en este caso. Mientras tanto, queda más de una veintena de ayudas para comerciantes y empresas en el limbo sobre las cuales no se ha resuelto nada, ha añadido.

Las subvenciones

La cantidad abonada es la primera concesión parcial de la línea EMDANA que puso en marcha la Dirección General de Emprendimiento e Internacionalización adscrita a la Conselleria de Innovación para impulsar, de manera urgente, la reactivación de los municipios dañados el pasado 29 de octubre y de las que se han beneficiado 227 empresas, como indican desde la Generlaitat.

Las subvenciones EMDANA se publicaron con un presupuesto inicial de 5 millones de euros, pero la Conselleria de Innovación hizo una primera ampliación hasta los 20 millones de euros y una segunda a finales de octubre hasta los 40 millones de euros.

Estas ayudas, de hasta 30.000 euros dependiendo del municipio, cubren los gastos de alquiler de locales, de personal laboral contratado, así como de los servicios profesionales necesarios para el desarrollo de la actividad. La convocatoria de ayudas se publicó el pasado mes de julio. Los beneficiarios tuvieron de plazo del 15 de septiembre al 15 de octubre para presentar las solicitudes.