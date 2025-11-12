El PSPV mantiene su mitin para pedir elecciones tras señalar el PP a Llorca
Los socialistas valencianos convocan un acto en València a favor del adelanto electoral con Diana Morant, Pilar Bernabé y Rebeca Torró como protagonistas
Los socialistas valencianos no han alterado ni sus planes ni sus reivindicaciones después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya ungido a Juan Francisco Pérez Llorca como aspirante popular a ser investido presidente de la Generalitat en las Corts. El PSPV exige elecciones ("volem votar") y mantiene en su agenda el mítin de este fin de semana en València con la intención de "movilizar a la ciudadanía para exigir la convocatoria electoral en la Comunitat Valenciana". El acto tendrá lugar este sábado en el complejo La Petxina de la capital valenciana, donde los socialistas protagonizaran un encuentro con su secretaria general Diana Morant, la secretaria de Organización del PSOE, la también valenciana Rebeca Torró, y la secretaria de Igualdad del PSOE y candidata a la Alcaldía de València, Pilar Bernabé. Será coprotagonistas de un acto político en el que dirán “basta a tanta indignidad” y reclamarán “devolverle la voz al pueblo”.
"Las urnas, la única salida"
Así lo ha trasladado este miércoles el secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, quien ha señalado que "los valencianos y valencianas merecemos pasar página y decidir sobre nuestro futuro” y ha pedido al Partido Popular que “se deje de cálculos políticos, sea valiente y convoque elecciones autonómicas”. Además, ha subrayado que “las urnas son la única salida para que los valencianos tengamos una reconstrucción real” y ha insistido en que “no se puede gobernar como está haciendo el Partido Popular de espaldas a la ciudadanía que pide desde hace meses una convocatoria electoral”.
Finalmente, Mascarell ha asegurado que “los y las socialistas valencianos estamos preparados, tenemos proyecto y a las mejores candidatas para devolver la dignidad a las instituciones” y ha llamado a la movilización social para que “el clamor de las calles sea escuchado y acabe reflejado en las urnas”. “No podemos continuar con las políticas del PP-VOX que tanto dolor han causado ni dependiendo de la sumisión de Feijóo a la ultraderecha”, concluye Mascarell.
Suscríbete para seguir leyendo
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo
- Mazón a Vilaplana sobre las continuas llamadas que recibía el 29-O: 'Es lo de siempre, por lo de la foto”
- El abogado que logró la declaración de Vilaplana pide deducir testimonio contra ella y que se cite al alcalde de Cullera, al que llamó Mazón
- La ‘herencia’ de Mazón a las rentas altas: perdona 65 millones entre Patrimonio y Sucesiones en 2026
- La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple
- Más de 65 kilómetros de atascos esta mañana en Valencia: la A-7, colapsada
- Le piden 465 euros por recuperar el título de máster que perdió en la dana