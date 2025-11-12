El PSPV mantiene su mitin para pedir elecciones tras señalar el PP a Llorca

Los socialistas valencianos no han alterado ni sus planes ni sus reivindicaciones después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya ungido a Juan Francisco Pérez Llorca como aspirante popular a ser investido presidente de la Generalitat en las Corts. El PSPV exige elecciones ("volem votar") y mantiene en su agenda el mítin de este fin de semana en València con la intención de "movilizar a la ciudadanía para exigir la convocatoria electoral en la Comunitat Valenciana". El acto tendrá lugar este sábado en el complejo La Petxina de la capital valenciana, donde los socialistas protagonizaran un encuentro con su secretaria general Diana Morant, la secretaria de Organización del PSOE, la también valenciana Rebeca Torró, y la secretaria de Igualdad del PSOE y candidata a la Alcaldía de València, Pilar Bernabé. Será coprotagonistas de un acto político en el que dirán “basta a tanta indignidad” y reclamarán “devolverle la voz al pueblo”.

"Las urnas, la única salida"

Así lo ha trasladado este miércoles el secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, quien ha señalado que "los valencianos y valencianas merecemos pasar página y decidir sobre nuestro futuro” y ha pedido al Partido Popular que “se deje de cálculos políticos, sea valiente y convoque elecciones autonómicas”. Además, ha subrayado que “las urnas son la única salida para que los valencianos tengamos una reconstrucción real” y ha insistido en que “no se puede gobernar como está haciendo el Partido Popular de espaldas a la ciudadanía que pide desde hace meses una convocatoria electoral”.

Finalmente, Mascarell ha asegurado que “los y las socialistas valencianos estamos preparados, tenemos proyecto y a las mejores candidatas para devolver la dignidad a las instituciones” y ha llamado a la movilización social para que “el clamor de las calles sea escuchado y acabe reflejado en las urnas”. “No podemos continuar con las políticas del PP-VOX que tanto dolor han causado ni dependiendo de la sumisión de Feijóo a la ultraderecha”, concluye Mascarell.