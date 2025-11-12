Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanidad invierte 8 millones en el Centro Sanitario Integrado Vinaròs II

El centro, en construcción, contará con Medicina de Familia, Pediatría, Salud Mental, Punto de Atención Continuada, Traumatología y Oftalmología

Las obras del centro de sociosanitario de Vinaròs están en marcha.

Las obras del centro de sociosanitario de Vinaròs están en marcha. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

La Conselleria de Sanidad avanza en la construcción del nuevo Centro Sanitario Integrado (CSI) Vinaròs II, que contará con una superficie construida de 3.217 m2 y 487 m2 de espacios exteriores. La inversión asciende a más de ocho millones de euros. La secretaria autonómica de Sanidad, Begoña Comendador, que ha visitado las obras del nuevo centro, ha destacado que con esta actuación, “la Conselleria de Sanidad cumple con su compromiso de adecuar los recursos sanitarios de Vinaròs a la demanda asistencial real de la población, ya que el nuevo centro cuenta con una capacidad suficiente para albergar una amplia cartera de servicios asistenciales, respondiendo así a una demanda de la población de Vinaròs desde el año 2017”.

En este sentido, la secretaria autonómica resalta que la puesta en marcha de este centro dotado de especialidades “va a permitir ofrecer una mejor atención sanitaria y evitará desplazamientos para la atención de determinados servicios asistenciales”. En concreto, el centro se va a ubicar en la parcela sita en el sector Sur 17 de Vinaròs y contará con consultas de Medicina de Familia y Pediatría, Unidad de Salud Mental, Punto de Atención Continuada y un Área de Extracciones y Tratamientos. Asimismo, estará dotado de las especialidades de Traumatología y Oftalmología. Además, dispondrá de un área de recepción, una zona administrativa, un espacio destinado a los vestuarios y para el descanso del personal, un almacén y servicios generales.

Sala de radiología digital robotizada en el Hospital de Vinaròs

Comendador ha visitado también la nueva sala de radiología digital robotizada del Hospital de Vinaròs, cuya inversión asciende a un total de 235.650 euros. La nueva sala de radiología digital cuenta con suspensión de techo y dos paneles planos. Está dotada de telemetría, que permitirá detectar y diagnosticar discrepancias en la longitud de los miembros del paciente, y mejora así la precisión de los estudios radiológicos.

La secretaria autonómica de Sanidad se ha referido a la inversión por parte de la Conselleria en estos equipos de radiología que permite ofrecer “una mayor calidad en el servicio asistencial al tiempo que dota al hospital con la última tecnología disponible en el mercado en el campo de la radiología convencional”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
  2. Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo
  3. Mazón a Vilaplana sobre las continuas llamadas que recibía el 29-O: 'Es lo de siempre, por lo de la foto”
  4. El abogado que logró la declaración de Vilaplana pide deducir testimonio contra ella y que se cite al alcalde de Cullera, al que llamó Mazón
  5. La ‘herencia’ de Mazón a las rentas altas: perdona 65 millones entre Patrimonio y Sucesiones en 2026
  6. La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple
  7. Más de 65 kilómetros de atascos esta mañana en Valencia: la A-7, colapsada
  8. Le piden 465 euros por recuperar el título de máster que perdió en la dana

Abascal eleva el precio para investir a Pérez Llorca y pide construir "presas y diques"

Abascal eleva el precio para investir a Pérez Llorca y pide construir "presas y diques"

La Audiencia de València rechaza investigar a Carlos Mazón por no impulsar la declaración de emergencia nacional el 29-O

La Audiencia de València rechaza investigar a Carlos Mazón por no impulsar la declaración de emergencia nacional el 29-O

"Hola, hola, estoy muy asustada, me está entrando agua por toda la casa"

"Hola, hola, estoy muy asustada, me está entrando agua por toda la casa"

Sanidad invierte 8 millones en el Centro Sanitario Integrado Vinaròs II

Sanidad invierte 8 millones en el Centro Sanitario Integrado Vinaròs II

El PSPV mantiene su mitin para pedir elecciones tras señalar el PP a Llorca

El PSPV mantiene su mitin para pedir elecciones tras señalar el PP a Llorca

Pedro Sánchez exige al Consell datos de sanidad, educación y dependencia para difundirlos en aras de la "transparencia"

Pedro Sánchez exige al Consell datos de sanidad, educación y dependencia para difundirlos en aras de la "transparencia"

Martínez Mus anuncia que la Ley del Suelo quiere "clarificar y simplificar" la normativa y "atraer inversiones"

Martínez Mus anuncia que la Ley del Suelo quiere "clarificar y simplificar" la normativa y "atraer inversiones"

Dos de las cuatro oficinas de la Entidad Valenciana de Vivienda Pública no atienden a nadie y el resto lo hace sólo con cita previa

Dos de las cuatro oficinas de la Entidad Valenciana de Vivienda Pública no atienden a nadie y el resto lo hace sólo con cita previa
Tracking Pixel Contents