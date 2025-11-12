Vivienda
Dos de las cuatro oficinas de la Entidad Valenciana de Vivienda Pública no atienden a nadie y el resto lo hace sólo con cita previa
El Síndic investiga a la EVHA por "obstaculizar la atención presencial y el acceso a trámites esenciales" a la ciudadanía
El Síndic de Greuges investiga a la Entidad Valenciana Vivienda Pública por "obstaculizar la atención presencial y el acceso a trámites" de la ciudadanía. El defensor valenciano ha abierto una investigación de oficio contra el organismo por su mal funcionamiento: dos de las cuatro oficinas que hay en la C.Valenciana sólo atienden con cita previa, una no atiende al público y la de Castellón (la única de toda la provincia) está directamente cerrada.
Añade, además, que las cuatro oficinas funcionan con procedimientos distintos, lo que complica aún más si cabe la atención a la ciudadanía que quiera apuntarse a la lista de espera de vivienda pública. En concreto, el síndic Ángel Luna centra sus dardos en el sistema de cita previa impuesto desde la pandemia (como en muchas otras administraciones) "por las dificultades que supone para acceder a trámites esenciales". La institución quiere aclarar si este sistema de cita extenido desde la covid "vulnera los principios de proximidad y servicio efectivo que las administraciones deben garantizar a la ciudadanía".
Un parque público en ruinas
El estado del parque público de vivienda valenciano es ruinoso desde hace ya bastantes años (y varios Gobiernos). Según los últimos datos disponibles la Generalitat atesora unas 14.000 casas, todas ellas ya ocupadas, y tiene una lista de espera de 55.000 familias necesitadas. Es decir, que el parque público debería multiplicarse por 4 sólo para atender a la demanda de gente vulnerable que hay actualmente y que desborda las capacidades de la administración.
A esto cabe sumar el descuidado estado de las viviendas, ya que el parque tiene un gran problema de okupación, con casi 1.000 casas habitadas por personas de manera ilegítima. Mientras, en la provincia de València hay 30.790 solicitudes, mientras que Alicante registra 19.100 y Castelló, 5.180.
Las solicitudes se han disparado dramáticamente en poco años, ya que 2023 empezó con 13.256 solicitantes de vivienda social, mientras que en septiembre de 2024 ya marcaban esos 55.000, fruto de la crisis social que genera los disparatados precios de la vivienda.
Numerosas quejas
El Síndic decidió iniciar esta investigación tras recibir numerosas quejas de ciudadanos a los que se les haciá muy difícil cualquier tipo de trámite, incluso algo tan sencillo como presentar documentos. La base del problema es -insisten- la cita previa.
El Síndic ya advirtió en su informe anual de 2022 que la cita previa, una vez superadas las restricciones sanitarias, "puede suponer una barrera injustificada que infringe derechos reconocidos por la Ley de Procedimiento Administrativo Común y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público". Según la institución, esta práctica "responde más a una inercia administrativa que a una verdadera necesidad de organización, y puede dificultar el acceso efectivo a servicios públicos esenciales, como el derecho a la vivienda".
Cuatro oficinas, cuatro sistemas distintos
El defensor ha detectado que el sistema actual "presenta importantes limitaciones porque cada oficina de la EVHA funciona con horarios y procedimientos distintos". En la Comunitat existen cuatro oficinas repartidas en las tres capitales de provincia: dos en Valencia, una en Alicante y otra en Castellón.
Sin embargo, sólo se permite solicitar cita en dos de ellas: en una de las de Valencia y en la de Alicante. La otra oficina de la ciudad de Valencia no ofrece atención al público y la de Castellón actualmente está cerrada. Además, la web de la EVHA remite a otros puntos de atención que no siempre están disponibles para los solicitantes de vivienda.
Dada esta situación, el Síndic ha solicitado a la EVHA un informe en el plazo de un mes para "que justifique el sistema de cita previa, detalle los canales de acceso, explique las diferencias entre sedes y cuantifique la demanda real de los usuarios".
Asimismo, pide información sobre "los recursos humanos disponibles, la colaboración con servicios sociales y las razones de las restricciones actuales".
