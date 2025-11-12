Un último baile parlamentario entre elefantes en una sala pequeña

Carlos Mazón llegó a las Corts con esa antelación que toman los pasajeros más concienzudos para ir al aeropuerto a hacer el 'check-in'. No llegaban a ser las dos de la tarde y cruzaba la puerta principal junto a dos de sus principales asesores: el director general de Comunicación, Francisco González, y su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca. Cuando dieron las 16 horas, y con cierta sorpresa, ninguno de los dos estaba en las sillas verdes de invitados de la comisión donde el jefe del Consell dará la previsible última intervención como tal en el parlamento valenciano.

Quién estaba y quién no en aquel espacio se convirtió en motivo de debate y polémica en las horas previas. La presencia de los cinco cargos de Presidencia, entre ellos, dos directores generales, un secretario autonómico y un asesor de comunicación, había impedido que se pudiera cursar la invitación a las asociaciones de víctimas que habían solicitado estar presentes como lo estuvieron en el funeral de Estado donde sus gritos acabaron desencadenando una serie de reflexiones que habían llevado a que la intervención en las Corts sea como 'president' dimitido.

Mazón, que firmó su llegada al Palau sellando un pacto en un habitáculo del parlamento valenciano, se despide de él en una comisión, con tantos elefantes en la habitación que normal que hubiera control de aforo y hasta problemas de sonido que retrasaron el inicio. Hubo más diputados presentes que los 13 miembros funcionales de la comisión, por eso del apoyo y la curiosidad, pero entre ellos no figuró el candidato para asumir las riendas del Palau, Juanfran Pérez Llorca; el único síndic que ni estuvo ni habló.

Tampoco se le mencionó, a diferencia de a los miembros del Gobierno central, a quienes se les había citado para ese mismo día. Quien sabe si como forma de recordar esa ausencia, Mazón tomó la estrategia de Pedro Sánchez en el Senado y lució gafas, rojas, con las que ya se le había visto antes, de ahí que la novedad no tuviera el mismo efecto. Con ellas leyó íntegramente su primera intervención e intentó mantener un rostro compungido, que se fue soltando con el tiempo, con alguna sonrisa nerviosa y gestos de estupefacción ante algunas aseveraciones de los síndics de la izquierda.

Protesta en las puertas

Pese a la tensión que se respiraba en el ambiente, la sesión discurrió dentro de los cauces habituales y sin llamadas al orden, que es como si en un partido de fútbol no hubiera habido tarjetas amarillas. Solo las referencias directas del portavoz del PP, Fernando Pastor, a Joan Baldoví generaron cierta confrontación, pidiendo la palabra por alusiones a la que inmediatamente el valencianista renunció. "Da igual, que acabe". La concentración de la sala se estiró cuando el síndic de Vox, José María Llanos, habló del "señor Poyo", en lugar de Miguel Polo, o el síndic del PSPV, José Muñoz, surfeó entre el tuteo y el usted al 'president': "Ya no sé ni cómo le hablo".

Protestas de las víctimas a las puertas de les Corts /

Claro que esos comentarios no se recibían igual en la puerta de las Corts. Ahí estaba la manada entera de los elefantes que se habían quedado fuera de la sala. Las asociaciones de víctimas se desplegaron en indignación y rabia a las 15:30 horas, recibieron el abrazo de los representantes de PSPV y Compromís, y se prodigaron en gritos de "Mazón a la prisión, Consell dimisión" o algún cántico para Pérez Llorca, quien en media jornada como aspirante a presidente lleva ya una citación ante la jueza y manifestaciones en contra.

Las intervenciones de Mazón llegaron hasta la entrada del Palau dels Borja por radio y allí, el centenar de personas concentradas mezcló abucheos, reproches de "mentira" o peticiones de "no hables aquí, habla en Catarroja" en referencia a la jueza de la dana. Más calmado, y con menos afluencia, fue el seguimiento en la Sala Vinatea, en el tercer piso. Acabada la comparecencia, todos se fueron marchando: manifestantes, espectadores y cargos, incluido Mazón, quien en la puerta trasera, la que da a la calle Libertad, se subió al coche y dejó el parlamento valenciano por última vez como 'president' antes de regresar en un futuro que decidirán PP y Vox solo como diputado.