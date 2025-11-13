Más de 3.700 aspirantes se presentan para cubrir 119 plazas convocadas por la empresa pública Vaersa

La empresa pública Vaersa, dependiente de la Vicepresidencia segunda para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, está celebrando este mes de noviembre las pruebas selectivas correspondientes a los procesos de Oferta Pública de Empleo 2021-2024 con un total de 3.743 personas admitidas que optan a 119 plazas. El pasado sábado 8 de noviembre se celebraron las primeras convocatorias, con 3.299 personas inscritas y 31 pruebas técnicas, mientras que el próximo sábado 15 de noviembre tendrá lugar la segunda jornada, en la que participarán 444 aspirantes en cinco pruebas para cubrir ocho plazas.

Las pruebas, de carácter teórico-práctico, se desarrollan mediante el sistema de concurso-oposición, conforme a las bases publicadas en el portal de empleo de Valenciana d’Estratègies i Recursos per a la Sostenibilitat Ambiental S. A. (Vaersa), y se ajustan a las funciones específicas de cada categoría profesional. Las áreas con mayor número de plazas corresponden a operarios de prevención y vigilancia, con 30 puestos; peones cualificados de mantenimiento forestal, con 16; y peones de residuos, con 25.

Plazas para ingenieros técnicos

En el ámbito técnico y profesional, se ofertan cuatro plazas para cada una de las categorías de ingeniería técnica agrícola, ingeniería técnica forestal, técnico en educación ambiental y veterinario. También se incluyen tres plazas para administrativo, ocho plazas para capataz PPNN-forestal y dos para especialista en manejo de flora y fauna; guía celador de caza; mecánico; ingeniería de montes y técnico superior en flora y fauna. Con una única plaza se convocan los puestos de analista SIG y cartografía; coordinador de prevención y vigilancia; emisor de prevención y vigilancia; técnico de calidad; formador medioambiental; ingeniería técnica forestal de sistemas de gestión; jefe de mantenimiento de plantas; licenciado en ciencias ambientales; oficial de segunda de envases; operador técnico informático y técnico en topografía.

Del total de plazas convocadas, el 40 % se destina a promoción interna, mientras que el 60 % restante corresponde al turno libre, con un 10 % reservado a personas con diversidad funcional.

Vaersa es una empresa pública de la Generalitat que desarrolla trabajos, obras, estudios, informes, proyectos, dirección y gestión de servicios públicos en materia de medio ambiente, contribuyendo a la sostenibilidad y a la gestión responsable de los recursos naturales de la Comunitat Valenciana.