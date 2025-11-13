Circulación
Un accidente en el Puig dificulta el tráfico en Valencia
El alcalce se ha producido en sentido Alicante en la carretera A-7 y produce hasta seis kilómetros de retención por circulación lenta y atascos
Un accidente a la altura del Puig dificulta el tráfico en Valencia, según informa la Dirección General de Tráfico, durante la mañana de este jueves. Concretamente, el alcance se ha producido en la carretera A-7, en el kilómetro 310 en el Puig hasta el kilómetro 316 en sentido hacia Alicante. Este accidente produce un estrechamento de carriles entre la salida de Massamagrell y Betera y origina la retención por circulación lenta y atascos en el tráfico en Valencia.
Por otro lado, según la Dirección General de Tráfico, en la carretera CV-36 en el kilómetro 3.526 a la altura de Picanya en sentido Puerto de Valencia había un vehículo averiado que también ha producido congestión por ocupar uno de los carriles.
Ocho kilómetros en la V-31
Además también hay ocho kilómetros de atascos en el tráfico en Valencia en la carretera V-31 en sentido de entrada a la ciudad; en la carretera V-30 en ambos sentido (Puerto de Valencia y Barcelona). Y en la CV-35 a la altura de la Canyada por el enlace en la A-7 y a la altura del campus de Burjassot de entrada a València.
