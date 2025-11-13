Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Circulación

Un accidente en el Puig dificulta el tráfico en Valencia

El alcalce se ha producido en sentido Alicante en la carretera A-7 y produce hasta seis kilómetros de retención por circulación lenta y atascos

Hay ocho kilómetros en la V-31 en el tráfico en Valencia

Hay ocho kilómetros en la V-31 en el tráfico en Valencia / Levante-EMV

Miguel Marzal

València

Un accidente a la altura del Puig dificulta el tráfico en Valencia, según informa la Dirección General de Tráfico, durante la mañana de este jueves. Concretamente, el alcance se ha producido en la carretera A-7, en el kilómetro 310 en el Puig hasta el kilómetro 316 en sentido hacia Alicante. Este accidente produce un estrechamento de carriles entre la salida de Massamagrell y Betera y origina la retención por circulación lenta y atascos en el tráfico en Valencia.

Por otro lado, según la Dirección General de Tráfico, en la carretera CV-36 en el kilómetro 3.526 a la altura de Picanya en sentido Puerto de Valencia había un vehículo averiado que también ha producido congestión por ocupar uno de los carriles.

Ocho kilómetros en la V-31

Además también hay ocho kilómetros de atascos en el tráfico en Valencia en la carretera V-31 en sentido de entrada a la ciudad; en la carretera V-30 en ambos sentido (Puerto de Valencia y Barcelona). Y en la CV-35 a la altura de la Canyada por el enlace en la A-7 y a la altura del campus de Burjassot de entrada a València.

Tráfico en Valencia en la V-30 en sentido Barcelona

Tráfico en Valencia en la V-30 en sentido Barcelona / DGT

Información en elaboración

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste a nuestro canal de Telegram pinchando aquí o Whatsapp . Además sigue la información actualizada en la web del diario, así como en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Mazón a Vilaplana sobre las continuas llamadas que recibía el 29-O: 'Es lo de siempre, por lo de la foto”
  2. El abogado que logró la declaración de Vilaplana pide deducir testimonio contra ella y que se cite al alcalde de Cullera, al que llamó Mazón
  3. Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo
  4. La ‘herencia’ de Mazón a las rentas altas: perdona 65 millones entre Patrimonio y Sucesiones en 2026
  5. La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple
  6. Le piden 465 euros por recuperar el título de máster que perdió en la dana
  7. La jefa de prensa de Emergencias: 'Todos sabíamos que era una situacion extraordinaria. No creo que estuviéramos en una burbuja en el Cecopi
  8. La acusación de Acció Cultural pide un vídeo de À Punt en el que se oye a Pradas decir: 'Es una explosión en todas partes: Carlet, Chiva, Utiel

Un accidente en el Puig dificulta el tráfico en Valencia

Un accidente en el Puig dificulta el tráfico en Valencia

Víctima de racismo: "Mi nueva médica me dijo que nada de baja y que a trabajar ya, que para eso venimos"

Víctima de racismo: "Mi nueva médica me dijo que nada de baja y que a trabajar ya, que para eso venimos"

"[El agua] entra con mucha fuerza. Estoy subida en el sofá, pero está entrando"

"[El agua] entra con mucha fuerza. Estoy subida en el sofá, pero está entrando"

El PP se inclina por investir a Pérez Llorca después de su declaración ante la jueza de la dana

Vox abre la puerta a dejar fuera de la Renta Valenciana de Inclusión a las mujeres con velo

La regla es un tabú cada vez más sangrante

La regla es un tabú cada vez más sangrante

Más de 3.700 aspirantes se presentan para cubrir 119 plazas convocadas por la empresa pública Vaersa

Más de 3.700 aspirantes se presentan para cubrir 119 plazas convocadas por la empresa pública Vaersa

El Consell Valencià de la Joventut denuncia el veto de Vox a un acto en las Corts

El Consell Valencià de la Joventut denuncia el veto de Vox a un acto en las Corts
Tracking Pixel Contents