Un accidente en el Puig dificulta el tráfico en Valencia

Un accidente a la altura del Puig dificulta el tráfico en Valencia, según informa la Dirección General de Tráfico, durante la mañana de este jueves. Concretamente, el alcance se ha producido en la carretera A-7, en el kilómetro 310 en el Puig hasta el kilómetro 316 en sentido hacia Alicante. Este accidente produce un estrechamento de carriles entre la salida de Massamagrell y Betera y origina la retención por circulación lenta y atascos en el tráfico en Valencia.

Por otro lado, según la Dirección General de Tráfico, en la carretera CV-36 en el kilómetro 3.526 a la altura de Picanya en sentido Puerto de Valencia había un vehículo averiado que también ha producido congestión por ocupar uno de los carriles.

Ocho kilómetros en la V-31

Además también hay ocho kilómetros de atascos en el tráfico en Valencia en la carretera V-31 en sentido de entrada a la ciudad; en la carretera V-30 en ambos sentido (Puerto de Valencia y Barcelona). Y en la CV-35 a la altura de la Canyada por el enlace en la A-7 y a la altura del campus de Burjassot de entrada a València.

Tráfico en Valencia en la V-30 en sentido Barcelona / DGT

Información en elaboración

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.