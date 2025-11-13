El CEAM celebra el 30 cumpleaños de las cámaras que reproducen la atmósfera en miniatura

El vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha remarcado el compromiso del Consell por “convertir a la Comunitat Valenciana en un referente europeo en soluciones científicas frente a los retos ambientales y climáticos”, durante la celebración del 30 aniversario de las cámaras de simulación atmosférica Euphore del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM). El conseller ha subrayado que el CEAM “es un ejemplo de cómo la excelencia científica puede tener un impacto real en la sociedad”, y ha puesto en valor su papel como centro pionero en la investigación sobre química atmosférica y calidad del aire, con más de tres décadas de trayectoria reconocida internacionalmente.

El vicepresidente ha recordado que más de 400 investigadores de más de 50 universidades y centros de investigación de todo el mundo han pasado por las instalaciones de Euphore, “lo que demuestra la proyección global de la ciencia valenciana y su capacidad de generar conocimiento útil para mejorar la calidad del aire, anticipar episodios de contaminación y orientar políticas públicas más efectivas”. Asimismo, ha destacado la importancia de mantener la colaboración internacional y la transferencia de conocimiento como ejes estratégicos de la política científica de la Generalitat. En esta línea, el vicepresidente ha recordado que el CEAM, desde sus inicios, ha sabido combinar rigor científico, visión de futuro y servicio público.

“La presencia de investigadores de Francia, Reino Unido, Noruega, Italia, Alemania y otros países evidencia que la ciencia valenciana no solo genera conocimiento, sino que lo comparte y lo aplica globalmente”, ha afirmado, Vicente Martínez Mus. Además, ha reafirmado el compromiso del Consell con la investigación aplicada y la excelencia científica, asegurando que “invertir en ciencia es invertir en salud, bienestar y sostenibilidad”. En este sentido, ha reiterado que la Generalitat continuará impulsando la investigación climática y ambiental como herramienta fundamental para afrontar los desafíos del cambio climático y la transición ecológica.

Finalmente, el vicepresidente ha felicitado al equipo del CEAM por “años de trabajo ejemplar al servicio de la sociedad” y ha animado a seguir “apostando por una ciencia mediterránea que, desde nuestra tierra, contribuya al progreso global”.