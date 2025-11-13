La CHJ aportará hasta 4hm3 a l'Albufera contra las anoxias

Llega -o llegará en breve- el agua limpia contra las anoxias en l'Albufera, la solución a la mortandad de peces a causa de la falta de oxígeno en el agua. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) pone a disposición del Parque Natural de l’Albufera excedentes del sistema Júcar desde la presa de Tous, después de que así lo solicitara la Junta Rectora a principios de esta semana.

Estos aportes de agua están contemplados en el artículo 13.5 de la de la normativa del Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Júcar (RD 35/2023, de 24 de enero), con el objetivo de mejorar la calidad de las aguas del lago.

Por la Acequia Real del Júcar

En concreto, como ya se preveía, los caudales se derivarán desde el embalse de Tous y el agua se transportará, tal y como han solicitado desde la Dirección General de Medio Natural y Animal de la Generalitat, a través de la red de riego de la Acequia Real del Júcar. Aun así, para programar los futuros desembalses y ejecutar los aportes de forma coordinada, la Confederación ha requerido a los gestores del parque natural la definición del punto de entrega más adecuado para la llegada del agua extraordinaria.

Quedaba la duda de qué cantidad de agua llegaría y también ha sido resuelta. Teniendo en cuenta los volúmenes y caudales que puede transportar la acequia real del Júcar, se estima que podrían derivarse hacia el lago de l’Albufera alrededor de cuatro hectómetros cúbicos de agua hasta el 1 diciembre.

Queda cerrar los detalles

No se hace ese envío de agua a través del Canal Júcar-Turia por las obras de emergencia que, a consecuencia de la dana, se están desarrollando en esta infraestructura, apuntan desde la CHJ. Los caudales derivados son limitados y se destinan a garantizar el abastecimiento de toda el área metropolitana de Valencia.

Por el momento, los desembalses técnicos todavía están por concretar, ya que los gestores del parque natural y la Acequia Real del Júcar deberán determinar los volúmenes que pueden asumir. De igual forma, la Confederación estima que estos aportes no se traducirán en afecciones aguas abajo de la presa, dado que los caudales estarán en todo momento controlados y no supondrán grandes aportaciones para el río Júcar.

Peces y cangrejos muertos, mal olor y agua negra o marron oscura tanto en los canales del Palmar como en los campos cercanos en l'Albufera a la poblacion / Germán Caballero

El azud de Antella

La salida hacia la acequia se hará mediante una derivación controlada desde el azud de Antella, una infraestructura histórica que regula la toma de aguas desde el río Júcar a la acequia. Consta de un sistema diseñado y operado habitualmente para la gestión del regadío y los aportes ambientales, lo que, destacan desde el organismo de cuenca, garantiza en todo momento la seguridad hidráulica y el control de las operaciones.

De acuerdo con el artículo 13.5 de la normativa del Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Júcar (Real Decreto 35/2023, de 24 de enero), cuando se produzcan desembalses técnicos desde el embalse de Tous o en el sistema Turia, se priorizará el lago de l’Albufera como destino. Este aporte será contabilizado como contribución del sistema Júcar a los recursos hídricos de l’Albufera, conforme al citado Plan Hidrológico, y contribuirá a mejorar la calidad ecológica del lago y su entorno natural.