Compromís denuncia que el Consell niega 61 peticiones de documentación sobre el Es Alert y otras "negligencias" en la dana

La portavoz adjunta de Compromís en las Corts Valencianas, Isaura Navarro, ha denunciado la opacidad y la carencia de transparencia del Consell del PP, que ha denegado hasta 61 peticiones de documentación relevante sobre la gestión de la dana que devastó el territorio valenciano en octubre de 2024. Entre la documentación denegada destaca la petición de todos los documentos relacionados con el envío del ESAlert el 29 de octubre de 2024, un aviso de emergencia que se envió con un retraso trágico. "Si este sistema de alerta se hubiera ejecutado en tiempo y forma habría podido salvar muchas vidas. Pero el Consell del PP prefiere esconder los errores antes de que conozcamos los detalles de aquel envío para esclarecer qué falló y evitar que se repita", ha afirmado Navarro.

"Negligencia absoluta"

Para Navarro “esta opacidad evidencia que el Consell tiene miedo a que sepamos la verdad, el Consell tiene miedo a que las víctimas y toda la ciudadanía valenciana tenga más información sobre su negligencia absoluta y no solo el día de la dana, también en la gestión de todo el Consell posteriormente”. Esta batería de solicitudes de documentación alcanza buena parte de la gestión de la dana por parte de las consellerias implicadas y otros organismos dependientes de la Generalitat, incluyendo protocolos de actuación, comunicaciones internas, planes de emergencia e informes técnicos que podrían aclarar los fallos en la respuesta a la catástrofe.

“Esta denegación sistemática, revela una estrategia clara para entorpecer la fiscalización de la oposición y proteger a los responsables políticos de una gestión desastrosa. Y de esta opacidad es cómplice Vox, porque, además de la solicitud directa al Consell, estas mismas peticiones de documentación las hemos presentado ante la comisión de investigación de la DANA de las Corts y la mesa, con presidencia de Vox, también las ha denegado”.

"Es vergonzoso que, un año después de esta tragedia, el gobierno del PP y sus socios de extrema derecha continúen escondiendo las pruebas de la incompetencia de un gobierno que falló en lo más básico, proteger la vida de la gente”, ha concluido Navarro.