El Consell Valencià de la Joventut denuncia el veto de Vox a un acto en las Corts

El Consell Valencià de la Joventut ha denunciado que la Presidencia de las Corts Valencianes, en manos de Vox, ha vetado la celebración de una actividad que desde 2019 acoge anualmente y que busca luchar contra la “desafección política arraigada entre la gente joven”.

La actividad, llamada Parlament Valencià Jove, culmina con una simulación de pleno, que en años anteriores se ha celebrado en las Corts, pero que este año se ha tenido que ‘refugiar’ en la Diputación de Valencia ante lo que denuncian como un veto de Vox en la institución que preside Llanos Massó. En concreto, ha sido este pasado lunes 10 de noviembre cuando se ha celebrado la sesión parlamentaria, en el salón de plenos de la diputación, a escasos metros de la cámara autonómica.

Edición del Parlament Jove de 2019. / Miguel Angel Montesinos

Desde el Consell Valencià de la Joventut lo han denunciado a través de sus redes sociales. Señalan que la Presidencia ha denegado su solicitud para realizar la clausura de la cuarta edición de esta actividad: “Nos preocupa que una institución que representa a todo el pueblo valenciano pueda utilizar criterios partidistas para decidir nuestra presencia o no en las Corts”. “Cuando se utilizan las instituciones públicas arbitrariamente no podemos mirar a otro lado. Estas prácticas debilitan nuestras instituciones”, señalan.

Desde las Corts, consultados por este diario, reconocen un desacuerdo con el órgano que representa a las entidades juveniles en la Comunitat Valenciana, aunque señalan que el acto no se vetó sino que se les emplazó a mantener un encuentro que nunca se produjo.

¿Qué ha pasado? Para entender este encontronazo institucional hay que remontarse al pasado mes de septiembre, cuando el Consell Valencià de la Joventut realizó de la mano del IVAJ (Institut Valencià de la Joventut dependiente de la Generalitat) un debate sobre el estado de la juventud valenciana en la Facultat de Dret de la Universitat de València.

Cartel del acto del Consell de la Joventut. / Levante-EMV

Flores pide explicaciones

Fueron invitados todos los partidos con representación en las Corts a excepción de Vox. La asamblea decidió oponerse a la participación de entidades que van “en contra de los valores” del Consell Valencià de la Joventut. El diputado de Vox y profesor de Derecho en la UV, Carlos Flores, protestó públicamente: “El partido al que más votan los jóvenes, vetado en un debate sobre el futuro de la juventud… pagado con el dinero de todos los valencianos!”. “Es un atentado contra el valor constitucional del pluralismo, y contra el derecho a la libertad de expresión, y un despropósito que privará a los potenciales asistentes a este simulacro de la posibilidad de formarse una opinión fundada. Y que ello sea amparado por el Consell a través del IVAJ, cuya Presidencia ostenta la Vicepresidenta Susana Camarero, un despropósito del que el PP deberá dar explicaciones”. Se desconoce qué explicaciones se pidieron al Consell y cuáles se dieron, pero parece que el director general del IVAJ no acudió al debate.

Mompó y Enguix, anfitriones

De aquel encontronazo, este resultado. Finalmente, este lunes se celebró en la Diputación de Valencia esta sesión, un simulacro de pleno, en que se debatió sobre los discurso de odio. El presidente de la diputación Vicent Mompó, y la vicepresidenta primera, de Ens Uneix, Natàlia Enguix, hicieron de anfitriones.

Sobre los discursos de odio, Mompó aseguró que reflexionar al respecto “es un ejercicio imprescindible porque significa preguntarnos cómo queremos relacionarnos como sociedad, qué límites ponemos a la intolerancia y de qué manera protegemos a quienes, por su origen, su orientación, su identidad o sus creencias, se convierten en blanco de la discriminación”. “El odio no se combate solo en leyes; se combate con educación, con responsabilidad y, sobre todo, con el ejemplo”.

En la misma línea, la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, ha subrayado que el gobierno de la Diputación “es un ejemplo de diálogo y consenso ya que está compuesto por dos partidos de ideologías distintas que a través del acuerdo gobiernan la institución anteponiendo los intereses generales”.