Los damnificados de la dana piden al Consell que se desbloquee su comparecencia en las Corts

"Siempre hay buena sintonía, pero otra cosa es lo que se haga luego". Así resume Christian Lesaec, presidente de la Asociación Damnificados Dana Horta Sud, su primer encuentro con Vicente Martínez Mus en calidad de nuevo vicepresidente segundo del Consell para la Recuperación, cargo en el que sucede a Francisco José Gan Pampols. También han asistido miembros de SOS Desaparecidos y la agrupación ciudadana Tots a una veu. Después del encuentro, cordial, entre político y técnico y de dos horas de duración, Lesaec espera ahora que las medidas que se han puesto sobre la mesa se hagan realidad.

La primera ha sido la promesa de un calendario de reuniones periódicas con las asociaciones de víctimas y damnificados por la dana. Asegura Lesaec que Mus, en su nuevo rol de vicepreisdente, se ha presentado como tal, les ha facilitado su teléfono y les ha dicho "que la adminsitración autonómica está para lo que necesitemos".

Pero, más allá de las buenas intenciones, Lesaec ha destacado algunas peticiones concretas fruto del encuentro. Su asociación, por ejemplo, ha reiterado al conseller que está pendiente su comparecencia en las Corts Valencianes en la comisión de investigación de la dana, y ha pedido que el Consell ayude a desbloquear ese compás de espera. "Nos ha dicho que solo falta fijar la fecha", ha destacado.

El proyecto de parque inundable

Uno de los temas estrella del también conseller de Medio Ambiente Martínez Mus es el proyecto de parque inundable en algunos de los muncipios afectados por la dana. Ha comunicado a las asociaciones que está en fase de proyecto, que está habiendo reuniones con diferentes ayuntamientos y, a pregunta de las asociaciones, ha asegurado que las expropiaciones forzosas son "la última opción" sobre la mesa para hacerse con los terrenos necesarios. "Se van a intentar priorizar zonas municipales y prefieren expropiaciones voluntarias", ha explicado Christian Lesaec.

Su asociación también ha demandado simulacros de inundación en centros escolares, o que las ayudas a estudiantes afectados por la dana se amplíen también a los que el año pasado cursaban cuatro de la ESO en zona dana y hayan pasado a una FP fuera de la zona cero, o a los que el año pasado estaban en Segundo de Bachiller y este año en la universidad. Además, han reclamado "un criterio unificado para gestionar las alertas de emergencias por parte de los ayuntamientos, y que no cada uno decida por su criterio", así como reforzar la atención a la salud mental.

Las tres asociaciones mayoritarias, además de SOS Desaparecidos y Tots a una veu ya asistieron a la única reunión con Gan Pampols a la que fueron las asociaciones de Rosa Álvarez y Mariló Gradolí. Fue el 8 de septiembre y fue una primera toma de contacto en la que discreparon con el entonces vicepresidente sobre la responsabilidad política o técnica en la tragedia. Pero las relaciones con el Consell de estas dos asociaciones se rompieron tras las palabras de Pampols sobre cómo, dijo, falló la autoprotección.

Las otras dos asociaciones mayoritarias no pueden asistir

Aunque la asociación encabezada por Christian Lesaec ha acudido sola a la cita con el flamante vicepresidente segundo del Consell, no eran, originalmente, los únicos invitados. La convocatoria se había hecho extensiva también a las asociaciones dirigidas por Rosa Álvarez -Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O- y Mariló Gradolí -Associació Víctimes Dana 29 d’octubre de 2024-, que no han asistido.

Teresa Ribera y Leire Pajín conversan, este miércoles en Bruselas, con representantes de las víctimas de la dana / INFORMACIÓN

Álvarez asegura que han tenido que excusar su presencia porque ninguna de las dos fechas ofrecidas por la Generalitat les permitía estar. Aun así, la asistencia o no sería, dice, una decisión que se consensuaría en el seno de la asociación. Por su parte, Gradolí, que ha acudido a Bruselas acompañada por Toñi García, representante de la asociación y familiar de Miguel y Sara Carpio, fallecidos en la dana, ha declinado la invitación porque ya tenía comprometida una conferencia en la Biblioteca Gregori Maians, como parte del ciclo ‘Paraula viva, testimonis dana’, mientras que Toni tenía agendada la presentación del libro de Esperança Camps ‘Els morts de Mazón’ en Vila-real.

Las asociaciones de Álvarez y Gradolí llevan desde este miércoles en Bruselas, donde el Parlamento Europeo ha acogido la primera conmemoración del Día de la Dana, un acto impulsado por los socialistas españoles para rendir homenaje a las 229 víctimas mortales de la catástrofe y reclamar una respuesta europea basada en la ciencia, la prevención y la empatía institucional. Un viaje que han aprovechado para advertir del peligro de que las ayudas europeas para la reconstrucción acaben siendo utilizadas para políticas negacionistas del cambio climático.