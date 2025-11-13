“Es insostenible”: Compromís denuncia la “desidia” del PP con l’Albufera

“Es insostenible”. “La situación amenaza con el colapso total del ecosistema”. Así han definido desde Compromís el estado actual del Parc Natural de l’Albufera, que achacan a la “desidia” del PP, que gobierna en Consell y Ayuntamiento de València. La portavoz adjunta de Compromís en las Corts Valencianes, Paula Espinosa, y el concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València Sergi Campillo, han visitado este jueves el Parc Natural para denunciar la “gravísima situación de este espacio emblemático, que sufre una gestión deficiente por parte del Consell y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de València, en manos del PP y Vox”.

Desde Compromís han denunciado que “la carencia de recursos, la ignorancia de los protocolos existentes y la prioridad dada a las batallas políticas en lugar de a la conservación” están detrás de los episodios recurrentes de anoxia y mortalidad masiva de peces. No solo eso, sino que apuntan a “una degradación estructural que amenaza con el colapso total del ecosistema.

"Un espacio clave de biodiversidad"

Durante la visita, Espinosa y Campillo han recorrido zonas afectadas por los residuos de la dana y por la descomposición de la paja del arroz, y han insistido en que la negligencia de las administraciones públicas ha agravado los problemas ambientales. “L’Albufera es un espacio clave de biodiversidad y de conservación de sus valores naturales. Al mismo tiempo, ha sido un enclave estratégico para amortiguar los efectos devastadores de la dana y ejerce un papel esencial en la protección ante el cambio climático”, ha destacado Espinosa. No hay que olvidar, ha añadido, que el espacio “forma parte indisociable de la identidad valenciana”.

Estado de l'Albufera / Redacción Levante-EMV

En este sentido, la diputada ha criticado la inactividad de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca. “La situación en l’Albufera es insostenible, porque La Conselleria ignora los problemas y actúa por ocurrencias, sin un plan integral que aborde las causas estructurales de las problemáticas que se están sufriendo”, ha lamentado. Ha recordado además que los protocolos de gestión de la paja aprobados durante el Consell del Botànic preveían alternativas según las condiciones meteorológicas, “pero no se están aplicando por carencia de acompañamiento técnico, recursos económicos y supervisión”.

Sin alternativas para la paja del arroz

Según Espinosa, hay una serie de alternativas que se pusieron en su momento encima de la mesa, que la Conselleria de Agricultura “no ha querido tener en cuenta”. “No se están aportando los recursos necesarios, no se está aportando la maquinaria necesaria para retirar la paja del arro, no está teniendo reuniones con los agricultores y ahora hemos tenido unos episodios de anoxia, de agua negra dentro de la Albufera donde han muerto miles de peces”, ha reprochado.

Por su parte, Sergi Campillo ha denunciado la carencia de inversión municipal y autonómica para la recuperación post-dana. “Es un escándalo que, un año después de la dana, todavía no se haya limpiado adecuadamente este espacio natural”, ha subrayado. Además, ha denunciado que la Confederación Hidrográfica del Júcar “incumple el plan de cuenca, y el Consell prioriza sus luchas políticas en lugar de la gestión agrícola y natural”. “L’Albufera morirá si no recibe agua y apoyo, y con ella el cultivo del arroz y la biodiversidad que nos define. Es imprescindible la coordinación entre administraciones”, ha zanjado.

Los representantes de Compromís han exigido acciones inmediatas como el cumplimiento de los protocolos de gestión de residuos agrícolas, la inversión en maquinaria y apoyo a los agricultores, el cumplimiento del plan hidrológico actual del Júcar para evitar el déficit estructural, y la paralización del nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). “Permite infraestructuras y usos mercantiles en zonas protegidas de l’Albufera”, han denunciado.