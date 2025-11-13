Morant, sobre la investidura: PP y Vox "lo tienen todo hablado y arreglado"

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha rechazado"de manera rotunda" el pacto del Partido Popular y VOX. Y ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de "someterse a las peticiones de la ultraderecha y aceptar a su candidato sin rechistar". Así se ha pronunciado este jueves Diana Morant en declaraciones a los medios de comunicación en las que ha defendido una vez más que "la única solución que existe para arreglar una crisis política de estas dimensiones es una convocatoria electoral y devolver la voz a los ciudadanos".

En este sentido, la líder de los socialistas valencianos ha señalado que "queremos conocer con luz y taquígrafos todas las negociaciones y todos los pasos que se den en estas negociaciones con las que los valencianos volvemos al pecado original" y ha apuntado que "no tenemos dudas de que lo tienen todo hablado y arreglado": "Están haciendo teatro y demostrando que Feijóo se ha convertido en el dirigente del PP con menos liderazgo que ha existido nunca". Además, ha subrayado que "las coaliciones negacionistas la primera vez que han tenido que enfrentarse a una emergencia climática han fracasado de forma estrepitosa y dramática" y ha recordado que "el gobierno que lleva 229 muertos a la espalda es el gobierno valenciano dirigido por el Partido Popular y sostenido por VOX, frente a un Gobierno de España que protege a la gente".

"Simplismo" de Abascal

Asimismo, Morant ha señalado a Abascal como “uno de los principales problemas que hemos tenido en la Comunitat Valenciana": "Es ejemplo del simplismo y populismo". Y ha destacado que "la postura es clara: lo que diga Abascal nosotros lo contrario".

Finalmente, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha censurado a Pérez Llorca como candidato a la presidencia de la Generalitat "porque él y Mazón la misma cosa son, porque los dos forman parte del Partido Popular que dejó abandonada a la gente".