El movimiento #Quierocorredor versiona "Mediterráneo" de Los Rebeldes para exigir la conexión ferroviaria

El movimiento #Quierocorredor, iniciativa impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), estrena hoy “Mediterráneo”, su nueva campaña "para reivindicar, desde la emoción y la música, la necesidad de completar cuanto antes las obras del corredor mediterráneo. Se trata de una infraestructura clave para la competitividad, la sostenibilidad y la vertebración del país.

La campaña convierte la emblemática canción “Mediterráneo” de Los Rebeldes en un himno colectivo que simboliza el deseo compartido de un país mejor conectado. A través de diferentes perfiles (estudiantes, una empresaria, turistas o una niña), el spot muestra cómo detrás de esta infraestructura hay una sociedad unida por un mismo deseo: un país mejor conectado y un proyecto ferroviario que no debe detenerse.

El spot, que versiona la mítica canción de los años ochenta, se lanza como antesala del 8º y último Acto Empresarial por el corredor mediterráneo, que se celebrará el 20 de noviembre en el Roig Arena de València, y que reunirá a más de 2.500 empresarios y representantes de la sociedad civil de toda España para analizar el estado de las obras y seguir reclamando su finalización en los plazos comprometidos.

A través de una cuidada mezcla de animación y acción real, el spot muestra cómo el corredor mediterráneo une vidas, oportunidades y destinos. La pieza arranca con una animación aérea de España donde se construye el recorrido del corredor mediterráneo desde Algeciras hasta Francia, conectando con Europa, y explica en qué consiste esta infraestructura. Una voz en off recuerda: “Desde 2016, miles de personas reclamamos un tren que conecte el Mediterráneo desde Algeciras hasta Francia. Un proyecto ferroviario tanto para mercancías como para pasajeros”.

A partir de ahí, la música y la imagen se funden en distintas escenas que reflejan los beneficios reales que aportará esta conexión: un joven estudiante que espera en una estación canta “Mediterráneo”, y la chica a la que espera y abraza al encontrarse responde “mejor conexión, símbolo de un país más unido, con mayores oportunidades para estudiar, trabajar o reencontrarse sin distancias". Una empresaria también entona “Mediterráneo, más exportación”, reflejando la competitividad y el impulso económico que generará esta infraestructura; unos turistas descubren el recorrido en un mapa mientras dicen “Mediterráneo, de Algeciras a Portbou”, destacando el papel esencial del corredor mediterráneo en el turismo y en la cohesión del litoral; y una niña, jugando con trenes de juguete, susurra “Mediterráneo, un futuro más veloz”, como promesa de sostenibilidad, innovación y progreso para las nuevas generaciones.

El corredor mediterráneo es una red ferroviaria de alta velocidad y ancho internacional que transformará el litoral mediterráneo y lo conectará con el resto de Europa. Permitirá reducir emisiones, ganar eficiencia en el transporte de mercancías, mejorar la competitividad de nuestras empresas y vertebrar el territorio. Con esta reinterpretación, el movimiento #QuieroCorredor adapta la letra original para convertirla en un mensaje optimista que acerca un proyecto técnico al terreno humano, recordando que el corredor mediterráneo no solo conectará ciudades, sino también personas, oportunidades y futuro.

Desde 2016, miles de personas, empresas y entidades se han sumado al movimiento #QuieroCorredor impulsado por AVE. Gracias a esa movilización social y empresarial, hoy el 100 % del trazado del Corredor Mediterráneo está activado (en proyecto, en obras o en servicio), un hito impensable hace solo unos años. Esta nueva campaña sirve también para agradecer ese impulso colectivo y mantener viva la exigencia de que el tren avance hasta su finalización.

"Este tren no lo para nadie"

La campaña “Mediterráneo” forma parte de los preparativos del 8º y último Acto Empresarial por el corredor mediterráneo, que se celebrará el 20 de noviembre en el Roig Arena de Valencia, y que servirá como cierre de una etapa de grandes encuentros impulsados por el movimiento. Bajo el lema “El corredor mediterráneo es imparable”,el evento reunirá a más de 2.500 empresarios y representantes de la sociedad civil, que analizarán los avances del proyecto, visibilizarán los tramos pendientes y renovarán la reivindicación de su finalización. Aunque con este acto se pondrá fin a los grandes eventos anuales, el movimiento #QuieroCorredor continuará activo mediante chequeos semestrales, acciones territoriales y campañas de divulgación y comunicación, manteniendo viva la reivindicación de una infraestructura estratégica para el futuro del país.