Ser mujer, migrante, víctima de machismo y de la dana: “No hemos sido escuchadas y así no se puede hablar de reconstrucción”

Selena García sabe que "interseccionalidad" es más que una palabra bonita. No es, o no solo, una perspectiva teórica sobre las diferentes opresiones que pueden actuar sobre una misma persona: es su propia vida. Selena es mujer, migrante, víctima de situaciones de violencia provocadas por su exmarido y, desde el año pasado, afectada por la dana y pendiente de una reconstrucción que no llega para todo el mundo a la misma velocidad. A las dificultades propias de ser una extranjera en una tierra que demanda papeles, a las de tener a su cargo a un hijo menor de edad y a la de la falta de oportunidades que, hace años, le llevó a pedir ayuda a ONGs, se sumó la destrucción de su casa, fruto del agua y el fango. “Muchas personas no hemos podido ser escuchadas y así definitivamente no podemos hablar de reconstrucción”, denuncia.

Así lo ha relatado en el V Foro de Participación Política de las Mujeres Inmigrantes, celebrado en València y organizado por la asociación Por Ti Mujer. “No hemos tenido esos recursos para tener voz cuando es tan importante escuchar a todo el mundo al hablar de una reconstrucción”. Selena, que es psicoterapeuta, sabe de la importancia de “tener en cuenta lo humano, lo cultural y lo social”. Y, también, que “reconstruir es recuperar lo perdido, pero también es sanar, restaurar”.

Ninguna ayuda

Selena tiene papeles y un empadronamiento pero como mujer, migrante y afectada por la dana, asegura que no le ha servido de nada. No, al menos, para acceder a las ayudas a la vivienda. “Esas ayudas están pensadas para las personas que son propietarias de la vivienda, pero pongámonos a pensar cuántas mujeres migrantes están en una situación muy vulnerable, viviendo en casas devastadas de las que no tienen una escritura porque no es de su propiedad”, ha denunciado.

El V Foro de Mujeres Inmigrantes / Redacción Levante-EMV

Así que Selena no ha recibido ninguna ayuda. Poco después de la dana, cuando le faltaban desde cepillos de dientes hasta sábanas o toallas, se dio cuenta de que en esas condiciones le era imposible trabajar, sin casa, sin los recursos necesarios. “Mi proyecto profesional quedó totalmente aparcado”, ha explicado. Como madre de un adolescente, ha añadido, su prioridad era “ponerlo a salvo”. Acompañar, ha resumido.

"No podemos hablar de reconstrucción"

No ha sido fácil. “Me encontré desamparada con un menor de edad, ¿dónde podía acudir si no tengo una administración pública que me escuche y me ofrezca respuesta?”, se pregunta. Selena sabe que no es la única que se ha quedado en los márgenes. “Muchas personas no han podido ser escuchadas y así definitivamente no podemos hablar de reconstrucción”, ha concluido.

La trabajadora social de la asociación Por Ti Mujer Mariam Narváez conoce de primera mano los destrozos que generó la dana en las vidas de las personas migrantes. Habla de “tres vacíos importantes”. El primero, el de la coordinación institucional. “Las administraciones no pudieron articular mecanismos ágiles entre sí”, denuncia. Ello llevó a “retrasos en el acceso a las ayudas públicas”, que impactaron especialmente en el caso de las personas migrantes. El segundo vacío es el de la “falta de interseccionalidad”. La respuesta inicial de todas las administraciones, reprocha, “no contemplaba las diferentes fórmulas de vulnerabilidad que ya existían en la vida de las mujeres migrantes, lo que derivó en exclusión, violencia institucional y revictimización”.

El V Foro de Mujeres Inmigrantes / Redacción Levante-EMV

Víctimas conviviendo con maltratadores

Pero, sobre todo, se encontraron con una comunicación “ineficaz y poco accesible”. “La información oficial estaba en un lenguaje muy técnico”, lamenta. Y no hubo mediadores culturales ni traductores que ayudaran a poner esas ayudas a disposición de la gente.

Los casos más dramáticos se los ha encontrado en las casas de las mujeres víctimas de violencia machista. “En muchos casos las mujeres tuvieron que regresar a las casas de sus maltratadores porque se quedaron sin un sitio donde vivir”, explica Mariam, que destaca la labor de las ONG sobre el terreno arrasado por la riada para “identificar los casos invisibles de malos tratos y de trata, entre otras cosas”. También quedaron especialmente desprotegidas las mujeres al frente de hogares monomarentales. “Durante días, les faltaron hasta alimentos y productos de higiene personal”, subrayó. Las organizaciones también ayudaron a establecer espacios seguros y no mixtos para las mujeres y sus familias, además de hacer de “puente” entre las mujeres migrantes y las instituciones.

Las trabajadoras del hogar, "desechables"

“Las mujeres migrantes fuimos la primera red de apoyo que tuvieron otras mujeres migrantes, unas hemos sostenido las vidas de otras”, ha subrayado, por su parte, Dolores Jacinto, portavoz de la Asociación del Hogar y los Cuidados. Las trabajadoras del hogar, muchas veces sumidas en la economía informal, que estaban “sosteniendo otras vidas”, fueron especialmente golpeadas por la tragedia. Les supuso, en muchos casos, no solo perder sus trabajos, sino también las casas donde vivían, en el caso de las internas. “Se actuó como si fueran desechables, se las expulsó sin ninguna contemplación”, critica.

Ante toda esa casuística, desde Por Ti Mujer, Mariam Narváez reclama, en primer lugar, protocolos específicos de apoyo a las personas migrantes en contexto de emergencia, que pongan también el foco en las mujeres. Además, cree que es necesario garantizar “una comunicación multilingüe accesible y culturalmente adaptada”, que puede salvar vidas y reconstruir lo destruido. Además, pide que se forme a los cuerpos de seguridad en diversidad cultural y en género. “Si no hacemos todo eso antes de la emergencia, llegamos tarde”, ha concluido.