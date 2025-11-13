El Parlamento Europeo aprueba para la dana el segundo mayor fondo ante catástrofes de su historia
La eurocámara da luz verde por 622 votos a favor y 10 en contra a la concesión de 946 millones para afrontar la reconstrucción de la provincia de Valencia
Con 10 votos en contra de los más de 635 emitidos, y con la evidente satisfacción de los representantes valencianos, el Parlamento Europeo ha aprobado este jueves el Fondo de Solidaridad de 946 millones de euros para la dana. El botón pulsado por los miembros de la eurocámara hace realidad el segundo mayor desembolso en la historia de este mecanismo, que irá para la reconstrucción de las zonas dañadas por la riada, solo por detrás de los 1.200 millones destinados a Italia por los terremotos de 2015 y 2016.
Superado el aniversario de la barrancada y tras diez meses y medio de trámites desde que el Gobierno de España, en concreto el Ministerio de Hacienda, hizo la solicitud formal a la Comisión Europea para recibir el Fondo de Solidaridad, principal instrumento de la Unión para apoyar la recuperación de catástrofes naturales. Serán 946 millones, como propuso la presidenta comunitaria Ursula Von der Leyen en octubre, que se deberán sumar a la petición de dirigir 645 millones de fondos de cohesión. En total, casi 1.600 millones.
Esa cantidad ha acabado concretándose en la votación de este jueves en el Parlamento Europeo. Allí, la eurodiputada socialista Sandra Gómez ha ejercido de ponente del informe que habilita este desembolso. "Vamos a aprobar una ayuda histórica, pero histórica no quiere decir suficiente, apenas llega al 10 % del dinero invertido en Valencia", ha señalado la europarlamentaria del PSPV quien ha hecho un llamamiento a la UE por una "Europa solidaria que ayude a los territorios vulnerables".
Pese al amplio consenso de la medida, con 622 votos a favor, 10 en contra y tres abstenciones, su intervención, de dos minutos, ha generado alguna crítica desde los escaños de la derecha, especialmente cuando se ha referido al posible pacto entre PP y Vox en la Comunitat Valenciana en el que se insta a eliminar el Pacto Verde Europeo. "Que sepan que ese pacto que quieren eliminar va contra el cambio climático que ha dejado decenas de muertos y miles de familias destrozadas", ha indicado.
"Voluntad de ayudar"
Según ha señalado, el Parlamento Europeo está compuesto por "720 personas muy diferentes, pero hay una cosa que nos une: la voluntad de ayudar para que las víctimas sepan que la dignidad y la memoria de lo que ha ocurrido va a quedar para siempre en esta cámara", ha sentenciado. Horas antes, en la sesión del miércoles por la tarde, varios eurodiputados de la izquierda rendían homenaje a las asociaciones de víctimas, presentes en el hemiciclo.
En su petición de ayuda, las autoridades españolas estimaron los daños directos totales causados por la catástrofe en 20.280 millones de euros, que la Comisión rebajó a 18 080 millones. España solicitó un adelanto de 100 millones de euros, que ya pagó la Comisión, por lo que la aprobación activa los 846 millones restantes. El dinero se dedicará a recuperación de las infraestructuras de energía, agua, aguas residuales, telecomunicaciones, transporte, sanidad y educación, así como a operaciones de limpieza, alojamientos temporales y servicios de salvamento.
En el mismo paquete de ayuda de la dana en Valencia también se incluye asistencia a Francia tras los ciclones que azotaron las islas de Mayotte, con un valor de 89,6 millones de euros y La Reunión (21,2 millones) en diciembre de 2024 y febrero de 2025. En este sentido, Gómez ha recordado qeu las ayudas aprobadas este jueves en el Parlamento Europeo cubren apenas el 2 % del impacto económico que ha tenido este temporal en los territorios franceses.
