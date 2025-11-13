Pérez Llorca reaparece en 'modo president' tras ser elegido por Feijóo
El candidato a la investidura acude a supervisar las labores de extinción de un incendio próximo a Finestrat, localidad de la que es alcalde
Juanfran Pérez Llorca, el elegido por Alberto Núñez Feijóo para relevar a Mazón con permiso de Vox, ha reaparecido este jueves y ya con una clara aureola presidencial. El número dos del PP valenciano ha acudido a supervisar las labores de extinción de un incendio en la Vila Joiosa, muy próxima a Finestrat, municipio del que es alcalde desde 2015.
Pérez Llorca ha dejado constancia de su visita a la emergencia en sus redes sociales en un tono muy institucional, prácticamente de president. Ha estado acompañado de los también alcaldes de Benidorm, Toni Pérez, y de la Vila Joiosa, Marcos Zaragoza.
"Me he desplazado para conocer de primera mano la evolución del incendio que se ha producido en las obras de ampliación del Hostipal de la Marina Baixa, en la Vila Joiosa. Afortunadamente, el fuego está controlado, no ha afectado al edificio principal ni a los pacientes y no hay personas afectadas. Quiero agradecer a la dirección del hospital y a los cuerpos y fuerzas de seguridad la excelente operativa que han llevado a término", ha señalado.
Pérez Llorca había estado alejado de los focos desde el lunes, un día antes de que fuera señalado por su presiente nacional como el sucesor de Mazón. Ese día acudió a la Junta de Síndics (es todavía portavoz del PP en las Corts) ya como claro favorito en las quinielas sucesorias, si bien negó que Génova le hubiera informado de nada.
Al día siguiente llegó la fumata blanca, y desde entonces no había habido noticias del candidato del PP a la investidura más allá de algunos mensajes cruzados en redes sociales con varios miembros del actual Consell que le felicitaron por ser el elegido por Génova.
