Del 'perro' a la 'granera': El PSPV da la vuelta a las críticas de Mompó a Morant

En política, una crítica puede convertirse en una oportunidad. Se demostró en la previa de las generales de 2023, cuando Pedro Sánchez fue capaz de transformar los insultos de 'perro' en prácticamente un eslogan de campaña, en lo que muchos consideran un golpe de efecto clave en el desenlace electoral. Y a ese antecedente parecen acogerse ahora las juventudes socialistas, que tratan de repetir la jugada aunque con Diana Morant de protagonista.

La líder del PSPV fue tachada de "escoba" por el presidente de la diputación y del PP de Valencia, Vicent Mompó, quien trazó esa comparativa para denunciar una supuesta inacción de Morant desde el Ministerio de Ciencia después de que esta señalara que ni él ni Juanfran Pérez Llorca hicieron "nada" durante la dana del 29-O.

Una escoba que ahora los socialistas quieren convertir, en pleno debate sobre la sucesión de Carlos Mazón, en símbolo de limpieza y regeneración democrática. "Barramos a los Mazón, Mompó, Catalá...Barramos al Partido Popular de siempre, al Partido Podrido. Con Diana Morant limpiaremos la política valenciana, levantaremos la hipoteca reputacional que nos ha dejado el peor gobierno de la historia del autogobierno", señalan las juventudes del PSPV en un mensaje en redes sociales.