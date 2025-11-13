El PP de Mompó se querella contra el secretario de Organización del PSPV

El ciclo de bronca, reproches y acusaciones cruzadas en el que se ha embarcado la política valenciana desde la dana del 29 de octubre de 2024 ha ocupado todos los ámbitos institucionales. La Diputación de Valencia, que era uno de los pocos espacios capaces de alcanzar acuerdos (el año pasado lograron pactar casi por unanimidad unos presupuestos para la reconstrucción), hace tiempo que también está instalada en el conflicto. Incluso hasta llegar a los tribunales.

Esta mañana estaba convocado en la Ciudad de la Justicia de Valencia un acto de conciliación previo a la interposición de “una querella por un presunto delito de calumnias” contra el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell.

El pasado 6 de julio, la sede del PSPV en Valencia amaneció vandalizada. El número dos de Diana Morant en el partido, Vicent Mascarell, señaló directamente a los populares, aunque horas después lo reivindicaría un grupo juvenil extremista: "No estamos ante una gamberrada, ni ante unos hechos improvisados de sábado por la noche, sino que se trata de un acto violento, con premeditación, alevosía y nocturnidad, que tiene un autor intelectual con nombre y apellidos: es el PP". "Es el odio destilado contra los socialistas, la violencia verbal contra Sánchez por parte de Aznar y M.Rajoy, la que genera consecuencias como lo que hemos vivido esta noche", declaró esa mañana, que coincidía con el congreso nacional del PP.

Los populares reclaman a Mascarell que explique aquellas declaraciones, y “solicite por escrito y con publicidad el perdón del ofendido y calumniado Partido Popular”, señala el escrito al juzgado de primera instancia. Esta mañana a las 12 estaba convocado el acto de conciliación, pero Mascarell no se ha presentado. Sí lo ha hecho Reme Mazzolari, secretaria general del PP de la provincia de Valencia, y el abogado del partido.

Tensión en Gandia

Lo cierto es que la escalada verbal no ha bajado ni tras el verano ni tras la dimisión de Mazón en los últimos días. Y van más allá de las palabras. Los dos últimos episodios se han vivido precisamente esta semana. Además de con el PP, los socialistas mantienen un fuerte choque con Ens Uneix, el partido que impulsó el exsocialista Jorge Rodríguez y que hoy gobierna en coalición con el PP gracias a su única y decisiva diputada, Natàlia Enguix.

Enguix, vicepresidenta de la diputación, abrió la puerta este martes a cancelar subvenciones extraordinarias al Ayuntamiento de Gandia, donde es concejal el propio Mascarell, que también es diputado provincial, por sus “insultos” y “mala educación”. Previamente ha habido otros conflictos, incluida la sospecha de boicot por parte del PSPV al congreso de Memoria Democrática que celebró la diputación semanas atrás.

Conflicto en Mislata

El último episodio de tensión entre los socialistas y el equipo de gobierno de la diputación se ha producido en relación a la Fundación Miquel Navarro, que está impulsando la puesta en marcha de un museo en Mislata centrado en la obra del escultor valenciano. Mislata tiene como alcalde a Carlos Fernández Bielsa, líder de los socialistas de la provincia de Valencia y portavoz en la diputación. Como ha adelantado Levante-EMV, la Diputación de Valencia ha sido dada de baja como miembro electo de la fundación. La corporación provincial ha financiado la construcción.

Entre los socialistas tampoco ha sentado nada bien que el presidente de la diputación, Vicent Mompó, cargara contra la secretaria general del PSPV, Diana Morant: "Es igual tenerla a ella en el Gobierno que a una 'granera'".