Recuerdo nostálgico del Botànic desde el Parlamento Europeo

La escena de Arcadi España y Vicent Marzà dialogando podría haberse dado perfectamente entre 2019 y 2022 antes de algún pleno del Consell o en alguno de los retiros que llevaba a cabo el entonces Ejecutivo autonómico de izquierdas. Ambos eran consellers, el primero de Territorio e Infraestructuras y el segundo de Educación y Cultura, un pasado que este miércoles se cruzó a más de 1.500 kilómetros de distancia de las que fueron sus dependencias administrativas.

España y Marzà coincidieron este miércoles en el acto de homenaje a las víctimas de la dana organizado por el Grupo Socialista Europeo. Marzà, eurodiputado adscrito a otro grupo, acudió al evento para mostrar su solidaridad con las asociaciones de víctimas, con quien ya se había reunido. Su presencia, además, permitió al alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, dedicarle unas emotivas palabras de agradecimiento durante su intervención en la mesa redonda, agradeciéndole su labor como conseller y contraponiéndola con el actual. "La gente se está acordando mucho de vosotros", le indicó.