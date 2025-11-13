El videoanálisis de Isabel Olmos
El videoanálisis de Isabel Olmos: 'El racismo no cabe ni en Mestalla ni en mi barrio'
La subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, aborda esa semana el importante movimiento de una grada de Mestalla contra el racista que, cada semana, profesa insultos de odio desde su asiento a los jugadores. 'Bien por el socio y periodista del periódico, Jose Manuel Bort, que ha denunciado los hechos y bien por todos los usuarios de esta zona de Mestalla que han dicho 'basta' a tolerar estas faltas de respeto y humillación xenófoba e indecente pero hace falta más', apunta la subdirectora. Instituciones públicas, empresas, patrocinadores y resto de socios tienen que marcar una línea roja, esa línea roja 'que no tendríamos que permitir ninguno de nosotros en ningún lugar'.
Instituciones públicas, empresas, patrocinadores y resto de socios tienen que marcar una línea roja
Además del episodio de Mestalla, Olmos pone el foco también en otra noticia de este este mismo diario , la que cuenta Monica Ros, en otra muestra de racismo diario. 'Una mujer, Lorena, cuenta como fue a la consulta médica y al darse cuenta de su acento la médica, según ella, no quiso ver las pruebas ni revisar la baja médica. Es más, le dijo que lo que tenía que hacer es irse a trabajar, que era para el que venían los inmigrantes, no para quedarse sentados'.
