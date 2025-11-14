El asesor de Pradas confirma que una ausencia de la consellera y Argüeso del Cecopi se debía a "un tema de Presidencia" de la Generalitat

El asesor de Salomé Pradas que la grababa constantemente para alimentar las redes sociales de la consellera, Marco Presa, ha confirmado hoy en su declaración como testigo en la causa de la dana, que el mensaje Es Alert enviado a las 20.11 horas, se planteó desde el inicio del Cecopi a las 17 horas, como un mensaje para avisar a la población, aunque sin mencionar expresamente la palabra después archiconocida Es Alert. Para Marco Presa el Es Alert no era algo desconocido ya que ha explicado que venía de Madrid y allí se envió la alerta masiva por el temporal de nieve Filomena.

Marco Presa, que entraba y salia del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia), ha asegurado que a las 19 horas el mensaje estaba preparado para alertar sobre la presa de Forata, según le confirmó la jefa de prensa de Emergencias, Aurora Roca, pero que aún tardó una hora en enviarse por el debate que se suscitó entre los dos máximos tecnicos de la emergencia: Jorge Suárez, subdirector de emergencias y José Miguel Basset, inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos.

Captura del vídeo de RTVE en el que se observa a Pradas y Argüeso levantarse, en presencia de Marco Presa, pasadas las 19 horas. / Levante-EMV

El asesor también acaba de confirmar que una de las ausencias de Salomé Pradas de la reunión del Cecopi, grabada cuando se levanta por las cámaras de À Punt, se debía precisamente a "un tema de presidencia" de la Generalitat. Es justo el momento que captaron unas imágenes de À Punt, emitidas en mudo, pero que RTVE logró publicar en septiembre con sonido, en el que se ve cómo la consellera Salomé Pradas y su número dos y secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, abandonan de forma abrupta la reunión del Cecopi.