El asesor de Pradas confirma que una ausencia de la consellera y Argüeso del Cecopi se debía a "un tema de Presidencia" de la Generalitat

El asesor de Salomé Pradas que la grababa constantemente para alimentar las redes sociales de la consellera, Marco Presa, ha confirmado hoy en su declaración como testigo en la causa de la dana, que el mensaje Es Alert enviado a las 20.11 horas, se planteó desde el inicio del Cecopi a las 17 horas, como un mensaje para avisar a la población, aunque sin mencionar expresamente la palabra después archiconocida, Es Alert. Para Marco Presa el término Es Alert no era algo desconocido, ya que ha explicado que venía de Madrid y allí se envió la alerta masiva por el temporal de nieve Filomena, según fuentes conocedoras de su declaración.

Mensaje para Forata que tardó una hora en enviarse

Marco Presa, que entraba y salía del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia), ha asegurado que a las 19 horas -el momento en que escuchó la palabra Es Alert ese día) el mensaje estaba preparado para alertar sobre la presa de Forata, según le confirmó la jefa de prensa de Emergencias, Aurora Roca, pero que aún tardó una hora en enviarse. Una demora que el asesor atribuyó al debate que se suscitó entre los dos máximos técnicos de la emergencia: Jorge Suárez, subdirector de emergencias y José Miguel Basset, inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos. Dos piezas claves en la gestión de la dana del 29-O que están citados a declarar, pero que aún no tienen fecha para su comparecencia.

Captura del vídeo de RTVE en el que se observa a Pradas y Argüeso levantarse, en presencia de Marco Presa, pasadas las 19 horas. / Levante-EMV

La ausencia de Pradas y Argüeso provocada por "un tema de Presidencia"

El asesor también confirmó que una de las reiteradas ausencias de Salomé Pradas de la reunión del Cecopi, una de ellas grabada por las cámaras de À Punt justo en el momento que se levanta, se debió precisamente a "un tema de presidencia" de la Generalitat. Es justo el momento que captaron unas imágenes de À Punt, emitidas en mudo, pero que RTVE logró publicar en septiembre con sonido, en el que se ve cómo la consellera Salomé Pradas y su número dos y secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, abandonan de forma abrupta la reunión del Cecopi. Según la declaración del asesor, él se acerca a los dos máximos responsables de Emergencias, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, pero aseguró que no llega a decirles nada. Justo en ese momento, Pradas y Argüeso se levantan y ella dice: “Es un tema de Presidencia [de la Generalitat]” y abandonan la sala del Cecopi, a una habitación contigua, según fuentes conocedoras de su declaración.

Reacios a que las cámaras grabaran el Cecopi

En su comparecencia también se le ha exhibido otro video en el que se ve a Marco Presa hablar con Emilio Argüeso. Según el asesor de Pradas, "en ese momento le comento que no veo lo de que haya cámaras [grabando el Cecopi]". Al parecer, el entonces secretario autonómico de Emergencias también era reacio a que se hicieran fotos.

Pendiente de "todo lo que saliera en À Punt"

Al testigo también se le ha preguntado por el vídeo de À Punt que informaba de las lluvias en Utiel, la Ribera y el Poyo y que Marco Presa reclamó de forma urgente a las 16.40 horas a la jefa de prensa de Emergencias, Aurora Roca. "La consellera me pedía que el gabinete estuviera pendiente de todo lo que salía en los videos de À Punt". A Pradas le interesaba, sobre todo, la intervención de Jorge Suárez, subdirector de Emergencias. "Quería tener el minuto que estuvo en directo Suárez".

Debate entre técnicos que retrasó el Es Alert

Desde el entorno de Pradas valoraron la declaración de su antiguo asesor, Marco Presa. De hecho consideraron que el testigo confirmó lo que Pradas aseguró en su declaración del 11 de abril: que hasta las 18.59 horas no se comenzó a hablar del Es Alert en el Cecopi, y que hubo un debate entre el jefe de bomberos y el de emergencias que es lo que retrasó el envío ya que el inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, ya jubilado, era el que pedía cambios en el texto.

Estas mismas fuentes también consideran que la comparecencia de Marco Presa ante la jueza de la dana (que no quiso hacer declaraciones ni a la entrada ni a la salida del juzgado) también confirma que "la consellera estaba de acuerdo con el envío del Es Alert, que no lo paró ni retrasó y que no intervino en la redacción del texto (más allá de pedir que se incluyeran los canales oficiales de À Punt y 112)". Además de señalar que estuvo presente en varios momentos del envío por lo que confirmó que la consellera "no tuvo que ver" e incluso llegó a presenciar "problemas con la aplicación del envío".