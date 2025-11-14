El Clínico obliga a los pacientes de cáncer a ir a Urgencias al eliminar las oncológicas

Los pacientes oncológicos del hospital Clínico de València se han encontrado con un cartel colgado en las cristaleras del hospital de día para informarles que, desde el pasado 22 de septiembre, se ha eliminado el servicio especial de urgencias de Oncología y que estas "se atenderán en Urgencias Generales en la calle Menéndez y Pelayo. Esto significa que el centro ha decidido realizar un cambio en el circuito asistencial de estos pacientes con cáncer y, ahora, cuando tengan un problema derivado de sus sesiones de radiología o quimioterapia deberán seguir los cauces y tiempos del resto. En algunos casos, estás "cuatro horas solo para el triaje", explica la familiar de una de las enfermas.

Ellos son los principales afectados por la decisión de centro, la cual ha generado un gran malestar por las molestias y riesgos que implica. El primero es notable: la espera de muchas horas para ser atendido en Urgencias para dar respuesta a las secuelas del tratamiento oncológico. Y el segundo es el riesgo a contagiarse de gripe o covid al compartir sala con los pacientes de diversas patologías. Cabe recordar que los enfermos con cáncer tienen debilitado el sistema inmunológico, por lo que corren el riesgo de ser más vulnerables a las infecciones y contagiarse; sobre todo bien entrado el otoño, cuando comienza a acelerarse el ritmo de transmisión de los virus respiratorios. Por el momento, aún no han comenzado a dispararse, pero lo harán en las próximas semanas, como ocurre cada año. Contraer la enfermedad con las defensas bajo mínimos puede "generar complicaciones" que pongan en riesgo la vida de los pacientes, esgrime una de las afectadas.

"No quería ir a Urgencias"

Esta ha presentado una queja a la Generalitat Valenciana para conocer el motivo de la eliminación de este cauce especial para Oncología; la Conselleria de Sanidad deberá responderle antes de un mes. En el documento presentado, quiero conocer "el criterio" seguido por el Clínico para eliminar un servicio "activo y que funcionaba estupendamente". Esta defiende, además, resalta la "condición clínica particular" de este tipo de pacientes, quienes necesitan de "un enfoque multidisciplinario" y deben ser atendidos "de manera diferente a la de quienes padecen otras enfermedades".

En el caso de su familiar, suele encontrarse mal "una semana después de recibir el tratamiento". "La última vez -, relata- tenía molestias y no quería ir a Urgencias, prefería pasar el malestar en casa". El personal sanitario de Oncología solo la atiende de urgencia el mismo día del tratamiento, si no debe ir a Urgencias generales; el servicio especialista se mantiene en la página web del Clínico, aunque ya se incluye la pauta de acudir a las Urgencias generales. "Los médicos y las enfermeras dicen que es muy fuerte, que no entienden la decisión -, explica-, pero no pueden hacer nada. Invitan a los pacientes a quejarse". Ella lo ha hecho e, incluso, se ha puesto en contacto con Cáncer Valencia para que esta inicie, como asociación, una recogida de firmas para denunciar esta situación.

Satse lleva al juzgado la falta de 25 enfermeras en Urgencias del Clínico El sindicato ha presentado una denuncia e el Juzgado Contencioso administrativo de Valencia por el déficit del personal de Enfermería en las Urgencias del Clínico, algo que según explican en un comunicado "incide negativamente en la calidad de la asistencia" y pone en "riesgo la seguridad de los pacientes". En la actualidad, son un total de 32 enfermeras, 16 por turno, pero deberían ser 57 para ajustarse a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad; la diferencia es de 25 profesionales. Esta demanda se realiza después de un ascenso notable de las atenciones en urgencias en los últimos años. En 2024, pasaron por allí 194.009 pacientes, 531 diarios. Con respecto a 2021, han crecido un 30,03 % porque ese año se atendió a 149.196 enfermos, 408 diarios.

Medida temporal

Fuentes oficiales del Clínico justifican que se trata de un cambio "circunstancial" y está relacionado con los "cambios de las nuevas instalaciones" de consultas externas, aunque el hospital de día ya lleva varios meses funcionando en el nuevo edificio. Según explican desde Sanidad, el traslado ha obligado a realizar "un cambio en los circuitos de atención", pero será solo temporalmente porque se "está ultimando volver a establecer que los episodios urgentes derivados de un proceso oncológico activo se visiten en el hospital de día, dentro del horario de funcionamiento de este". Pese a ello, además del carte, la web del centro también incluye el cambio en el circuito asistencial.

Según ha podido saber Levante-EMV, la situación podría extenderse al hospital La Fe, aunque lo niegan desde Sanidad. Las fuentes consultadas explican que se trata de una cancelación temporal y responde a un tema "organizativo". "Se espera que para principios de 2026 la situación se normalice y se recuperen el servicio de urgencias oncológicas en todos los hospitales", explican desde Satse. Cabe recordar que no todos los centros cuentan con urgencias oncológicas propias; por ejemplo, ningún hospital de la provincia de Alicante dispone de este servicio y, en la provincia de Valencia, son solo algunos. El Clínico, La Fe y el Arnau, por ejemplo, los tiene (o tenían) y otros como el General directamente no lo han tenido habilitado.