Compromís apela a "recuperar la educación pública" tras la sentencia del Supremo que da la razón al Botànic sobre los auxiliares de conversación

El portavoz de Educación de Compromís en Las Corts Valencianes, Gerard Fullana, ha señalado que “la sentencia del Tribunal Supremo da la razón a la Conselleria de Educación liderada por Compromís en el gobierno del Botànic sobre los auxiliares de conversación en lenguas extranjeras y confirma que se trataba de una iniciativa absolutamente ajustada a derecho”. El TSJCV, en la sentencia revocada, obligaba al gobierno del Botànic a dotar con auxiliares de conversación también a los centros privados-concertados, aunque ello fuera en detrimento de la red pública.

En este sentido, Fullana lamenta que “la actuación de la Sala 4ª del TSJCV ha estado demasiadas veces condicionada por su marcado sesgo conservador y combativo respecto a las iniciativas del gobierno del Botànic, dirigidas tanto a dignificar la educación pública como a promocionar el valenciano”.

Juicios de oportunidad

“En demasiadas ocasiones hemos tenido sentencias que hacían juicios de oportunidad en lugar de juicios de legalidad, invadiendo un espacio que corresponde a los representantes democráticamente elegidos”. El diputado de Compromís ha recordado “otras decisiones controvertidas de esta Sala, como fue la de obligar a prorrogar los conciertos de Bachillerato aunque no fuera necesario, habiendo recursos suficientes en la red pública”, añadió Gerard Fullana.

El portavoz de Educación de Compromís ha añadido que “el tiempo y el Tribunal Supremo nos han dado la razón: podemos afirmar que la Sala 4ª tumbó injustamente la normativa que marcaba que la administración autonómica debía invertir en destinar auxiliares de conversación a los centros educativos de la red pública”.

Desde Compromís se considera que esta sentencia del TS sienta jurisprudencia respecto a dotar de los recursos necesarios a un servicio básico y fundamental como es la educación pública “y más ahora”, ha explicado Fullana, “cuando los recortes de la Conselleria de Educación son evidentes y constatados, también en auxiliares de conversación, ya que este año muchas escuelas públicas, escuelas de Adultos y EOI han perdido auxiliares de conversación también para redistribuirlos hacia la red privada-concertada”.

El portavoz de Educación de Compromís en Les Corts ha anunciado que “hemos exigido a la Conselleria liderada por una de las manos derechas de Mazón, José Antonio Rovira, que nos diga cuántos recursos de casación impulsados por el Botànic en el TS por sentencias dudosas emitidas por la Sala 4ª ha retirado para que no prosperaran en el Tribunal Supremo”.

Rifirrafes de Compromís con la sala cuarta

Esta decisión del Supremo vuelve a poner de actualidad un pulso que marcó las dos legislaturas del Botànic entre la Conselleria de Educación de Vicent Marzá y la sala cuarta del Tribunal Superior de Justicia de la C.Valenciana. Esta sala dio varios varapalos judiciales muy importantes al Botànic, tumbando varias de sus leyes más importantes.

El primero fue con el decreto de plurilingüismo, que incentivaba el valenciano en la Comunitat y sufrió una anulación parcial. El Consell tuvo que preparar un armazón legal sacar este decreto adelante sin que los juzgados no se lo tumbaran, dando inicio así a una época de rifirrafes. Sucedió lo mismo con el reglamento de conciertos educativos, la educación por ámbitos, las becas para las universidades privadas o la eliminación de la asignatura de religión en Bachillerato. Todas ellas tumbadas total o parcialmente en los tribunales.

Desde Compromís, y particularmente desde la Conselleria de Educación, se denunció que las sentencias de la Sala 4 estaban impulsadas por un "sesgo ideológico" o una "animadversión" contra las políticas progresistas del Botànic. Se argumentaba que el núcleo duro de magistrados que componían la Sala tenía una afinidad conservadora.

El TSJCV y otras instancias judiciales siempre defendieron la independencia judicial y la aplicación estricta de la ley. Alegaban que las anulaciones no eran políticas, sino que obedecían a defectos de forma o vulneración de principios constitucionales