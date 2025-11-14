Cuándo comparece Mazón en el Congreso para dar explicaciones sobre la gestión de la dana

El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se enfrenta la semana que viene a un nuevo trance. Tal como estaba previsto, Mazón tendrá que asistir y dar cuentas de la gestión de la dana del pasado 29 de octubre en la comisión del Congreso de los Diputado que investiga la gestión institucional de la Catástrofe.

Pese a haber presentado su renuncia formal al cargo, tal como recogió el BOE, y estar a la espera de la elección por parte de las Corts de su sucesor al frente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón se enfrentará de nuevo una batería de preguntar sobre la gestión de las terribles inundaciones que costaron la vida a 229 personas en la provincia de Valencia hacia ahora un año.

Mazón afirmó que tenía "poco que aportar operativamente"

El pasado martes, 11 de noviembre, el jefe del Consell ya declaró en la Comisión de la dana en Les Corts. Mazón leyó un discurso preparado en el que asegura que "tenía poco que aportar operativamente" durante la catástrofe que dejó 229 víctimas fallecidas en València.

Durante su intervención, Carlos Mazón volvió a cargar contra la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar por la falta de información en relación al fenómeno meteorológico, aunque asumió algún error. En ningún momento contestó a las preguntas formuladas por los grupos parlamentarios de la comparecencia.

A qué hora comparecerá Mazón el lunes

La Comisión de Investigación sobre la dana del Congreso preevé que la sesión del día 17 de noviembre comience a las 10:30 horas. En ella se abordará la gestión institucional de la catástrofe y se espera que sirva para plantear medidas preventivas en casos similares en un hipotético futuro.

El líder en funciones del Consell será el primero en intervenir en la asamblea. Según fuentes parlamentarias, Camarero y Mompó serán los siguientes en presentarse ante esta comisión de investigación después de que lo haga Mazón. Para ambos casos se mantendrá el formato normal de pregunta respuesta con 20 minutos por cada grupo parlamentario.