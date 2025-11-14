Cumbre socialista en Mallorca con premio al federalismo

El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; la presidenta del Congreso, Francina Armengol y el síndic del PSPV en las Corts, José Muñoz. Es la imagen de la cumbre entre del PSC, PSIB y PSPV, las federaciones catalana, balear y valenciana que se han dado cita este jueves y viernes en Palma de Mallorca en unas jornadas interparlamentarias "de los socialistas del Mediterráneo" y que han acabado con un anuncio conjunto: la creación de los premios Francesc Antich para reconocer a aquellas personas e instituciones que trabajan por impulsar el federalismo en España.

El impulso de esta distinción con recuerdo al expresidente balear es la materialización de una alianza que se ha mostrado constantemente en la relación entre sus máximos responsables y que ha tenido esta semana la celebración de un encuentro en el que el portavoz del PSPV en el parlamento valenciano ha ejercido de máximo representante de la estructura que encabeza Diana Morant. Junto a él también han participado diputadas de las Corts como Alicia Andújar, José Chulvi y María Teresa García.