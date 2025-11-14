Fallece Manuel María Llombart Bosch, ex director del IVO

Manuel María Llombart Bosch, el ex director del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), y padre del actual gerente del centro ha fallecido en Valencia a los 85 años de edad. La familia le despedirá a partir de esta tarde. El velatorio tendrá lugar esta tarde a partir de las 16 horas y la misa se celebrará mañana a las 10.45 horas, aunque la familia prefiere llevar el sepelio en la intimidad.

El oncólogo fue uno de los impulsores del centro de referencia oncológico, que este año 2026 cumplirá medio siglo de historia de innovación cuidando de los pacientes con cáncer de la Comunitat Valenciana. Llombart ocupó el puesto de director general hasta el año 2007, cuando le sucedió su hijo, Manuel Llombart Fuertes.

En el año 1995, fue uno de los cuatro miembros que iniciaron el Patronato de la Fundación para la Investigación en Oncología, junto con María José Chulia, Isabel Fuertes y Vicente Guillem. Además, también ocupó el cargo de vicepresidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV).