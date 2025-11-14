La C. Valenciana llega al cónclave de financiación con un Consell en funciones y sin consensos

La Comunitat Valenciana vuelve a sentarse este próximo lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano en el que se debaten asuntos vitales como las condiciones para elaborar los presupuestos o el modelo de reparto del dinero entre el Estado y los territorios, con el que luego se sufragan los servicios públicos fundamentales y que maltrata desde hace décadas a la administración valenciana.

La cita coge de nuevo a la autonomía en una posición de cierta debilidad para defender su posición, con los consensos en materia de financiación rotos y con el Consell en funciones tras la reciente dimisión de Carlos Mazón y en plenas negociaciones con Vox para pactar su sucesión. Aunque el orden del día del cónclave incluye un punto sobre la reforma del sistema de financiación, las esperanzas de la Generalitat de que se produzcan avances son prácticamente nulas.

Así lo ha querido dejar patente la consellera de Hacienda, Ruth Merino, este viernes tras la ya habitual reunión con los grupos parlamentarios que se celebra a las puertas de cada CPFF. Merino ha exhibido su escepticismo sobre el encuentro de los consejeros de Hacienda con su homóloga en el Gobierno, María Jesús Montero, que según ha señalado busca "hacernos creer que van a llevar al Congreso los Presupuestos Generales del Estado". Está previsto que el Ejecutivo apruebe en ese cónclave los objetivos de estabilidad, paso indispensable para presentar las cuentas.

Asimismo, Merino ha lamentado que ese punto del orden del día referente al "estado de situación de la reforma del sistema de financiación autonómica" no es más que "un punto de relleno para que no nos quejemos de que no se habla de lo que más importa a las comunidades, sobre todo a la C. Valenciana", en alusión a esa reforma del modelo de reparto de recursos.

Con todo, la titular de Hacienda ha insistido en que volverá a reclamar la "urgente" reforma del sistema a Montero y el fondo de nivelación para compensar esa infrafinanciación, si bien ha criticado que el proceso sigue "en el mismo punto" y que el CPFF se convoca por interés de Moncloa.

"Quien necesita que se debatan o se aprueben [los objetivos de estabilidad] es el Gobierno de España para poder llevarlos al Consejo de Ministros y luego al Congreso, para dar la impresión de que están gobernando, cuando yo creo que ya hace tiempo que el Gobierno de España es un gobierno que no gobierna, simplemente administra", ha reprochado.

El PSPV elude el fondo de nivelación

En este encuentro con Merino han participado Toni Gaspar (PSPV), Joan Baldoví (Compromís) y Teresa Ramírez (Vox). El socialista ha puesto el foco en esas negociaciones del PP con Vox para investir a Juanfran Pérez Llorca y se ha mostrado "preocupado" por el "peaje" que los populares deban pagar a los de Santiago Abascal, una formación "que no cree en las autonomías", ha recordado el diputado socialista.

Gaspar no ha querido entrar en el debate del fondo de nivelación, una herramienta reclamada por el PSPV en tiempos de Ximo Puig pero de la que ahora se desmarca la formación. Se ha centrado en reclamar a Merino que sitúe "los intereses de los valencianos por encima", pese a que "otras comuidades del mismo signo político" que el Consell manejen otros intereses con la reforma de la financiación.

Baldoví y el "día de la marmota"

Compromís sí que ha mantenido su apoyo al fondo de nivelación, remarcando que en el actual ciclo económico es más fácil implementarlo gracias a la mayor recaudación fiscal, y ha aprovechado para exigir al PP y al PSPV que "aclaren cuál es su modelo" de financiación. Baldoví ha lamentado vivir en "el día de la marmota", puesto que "pasan los años y el sistema de financiación sigue sumando años caducados".

El portavoz no ha querido ir al choque con los socialistas por no apoyar ya esa herramienta compensatoria, pero ha destacado que es una propuesta "que no hace daño a nadie", ya que "beneficia a las comunidades que ingresan por debajo de la media".

El síndic valencianista ha incidido también en la interinidad del Consell actual, y ha considerado que "estar en funciones no ayuda a nada". "Por eso queremos elecciones ya y que salga un president fuerte y no sometido a las exigencias de la extrema derecha", ha concluido.