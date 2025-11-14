“En la gestión de emergencias, debemos prepararnos para lo peor y esperar lo mejor”

En la gran pantalla del auditorio Santiago Grisolía del Museo de las Ciencias hay una frase. Es “no somos lo que nos ha pasado, somos lo que hacemos con lo que nos ha pasado”, lema extraoficial de la asociación SOS Desaparecidos y mantra de su portavoz, Joaquín Amills. La frase está sobreimpresa en una foto de los torres de Serranos. Con ese fondo, con lágrimas, con una donación de alimentos en marcha, con citas de una canción y con agradecimientos, ha empezado el maratón de tres días que ha organizado la asociación SOS Desaparecidos en el marco de las Jornadas sobre Emergencias por Riesgos Naturales. Las jornadas incluyen un programa que es una combinación de conocimiento policial y experto sobre emergencias y catarsis colectiva psicologista. Una dualidad que ha quedado plasmada a la perfección en una de las primeras ponencias, del comisario jefe de la Policía Local de Alaquàs: “Debemos prepararnos para lo peor y esperar lo mejor”.

Primero, la catarsis. La jornada ha empezado con un minuto de silencio por las víctimas de la dana. Pero, justo después, Sonia Fuster ha subido al escenario. A Sonia se le ha definido como el “alma” del las jornadas. De hecho, llevan como subtítulo el nombre de su padre, víctima de la dana, Ernesto Fuster Lázaro. El proyecto Ernesto Fuster Lázaro de creación de una red de prevención, formación y ayuda no se ha explicado en detalle, aunque sí se ha explicado que es una iniciativa a iniciativa de la propia Sonia, que lleva seis meses trabajando en ello. “No creo en la casualidad, sino en la causalidad, y hace seis meses que recibí un mensaje de Sonia”, ha destacado, por su parte, Joaquín Amills. En ese mensaje le proponía ayudarla a crear ese proyecto que, ha explicado la familiar de víctima, había empezado a pergeñar en su casa, a solas.

Una canción, el “por qué” y el “para qué”

“Nace de la necesidad de transformar el dolor, la frustración, la impotencia y la rabia que sentí durante la dana al perder a mi padre en algo que fuera verdaderamente útil para los ciudadanos”, ha destacado. No ha ofrecido más detalles sobre el proyecto, aunque sí ha mencionado que lo ha sacado adelante un “equipo multidisciplinar” y que sus bases son la prevención, la formación y la ayuda a la ciudadanía y profesionales.

Joaquín Amills, por su parte, ha empezado avisando de que quería citar la letra de una canción. La ha leído entera: la canción se llama ‘Entre dos opuestos’, que ha atribuido su esposa, Patricia Cabrera. La canción está, de hecho, colgada en el canal de YouTube de su mujer, profesional de la psicología que se define como “psicóloga cuántica” y que explica en la publicación que ha creado sus canciones con una aplicación de inteligencia artificial, “uniendo ciencia, emoción y sonido para que cada nota sea también una forma de sanar”. Amills ha terminado su introducción a la jornada instando al público a preguntarse “por qué y para qué” pasan las cosas.

Gestión de emergencias

Pero el programa de los tres días está repleto de ponencias de profesionales de la gestión de emergencias y la protección civil, además de expertos de perfil científico. El tránsito de la catarsis a la técnica lo ha encabezado el primer ponente en pasar por el escenario, Antonio Carrasco, comisario jefe de la Policía Local de Alaquàs. Carrasco ha explicado su experiencia durante la dana pero, sobre todo, ha destacado el papel de los cuerpos policiales municipales como primer espacio de contacto con la ciudadanía en emergencias.

“Tenemos la capacidad de movilización rápida de recursos municipales, es decir, la primera intervención y tenemos un conocimiento profundo de la estructura social local”, ha afirmado. El comisario jefe ha incidido en que la gestión de emergencias comienza en el municipio. También en la importancia de los policías locales para “luchar constantemente contra la desinformación”. “En una situación así, lo primero que aparece son los bulos: ya en la mañana del miércoles 30 había gente en Alaquàs diciendo que se había roto la presa de Manises y había que huir”, ha relatado. Contra la desinformación y en la gestión a todos los niveles de las catástrofes, el resumen podría ser, según Carrasco, que debemos “prepararnos para lo peor y esperar lo mejor”.

Jorge Olcina es catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante, así que conoce bien las causas climáticas y geográficas tras la dana. Olcina ha desgranado "la trilogía de efectos del cambio climático", de la que ha destacado la intensidad de las consecuencias de la emergencia climática en el Mediterráneo. Con la dana, ha explicado, "nos dimos cuenta de que habíamos ocupado mucho espacio inundable, habíamos pasado los límites de la naturaleza, unas veces por imprudencia, otras por desconocimiento".

Olcina se ha mostrado consciente de que no es "portador de buenas noticias". De que el cambio climático es un proceso "desbocado", como muestran los datos, más acelerado de lo que se pensaba. Eso genera efectos como que, por ejemplo, cada año mueren 2.000 personas en España por los efectos del calor, a los que se suman las víctimas de los fenómenos extremos como la dana o los grandes incendios forestales. "Ehmos pasado de tener 15 noches tropicales en los años 80 a 90 noches al año actualmente", ha lamentado.

Perfiles técnicos, experiencias y una defensa del dinero en efectivo

Los de Carrasco y Olcina son solo algunos de los nombres que forman parte del extenso programa de tres días de estas jornadas. Este viernes intervienen también Salvador Puigdengolas, ingeniero, que trata sobre la normativa en gestión del riesgo de inundaciones, o Nemesio Pérez, químico, cuya ponencia trata sobre la Estrategia canaria para la reducción del riesgo volcánico. Pero en esta primera jornada estos perfiles conviven con la otra “alma” del evento, más próxima a la psicología o a la autoayuda. María Belón, superviviente del tsunami de Tailandia, dará la conferencia ‘Lo que el tsunami me enseñó’ y Natalia Van Abshoven, secretaria del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes de Alicante, tratará sobre salud mental. Más curiosa aún resulta la inclusión en el programa de Javier Rupérez, que dirige la plataforma Denaria en defensa del dinero en efectivo, especialmente útil en catástrofes.

Las ponencias del segundo día son, en general, técnicas. Hay intervenciones sobre la organización del sistema nacional de Bomberos de Chile y su experiencia en grandes incendios forestales, sobre el método operativo en los Cecopal, sobre los sistemas de alerta temprana frente a inundaciones o sobre las lecciones aprendidas en el terremoto de Lorca. El domingo será una jornada de puertas abiertas.