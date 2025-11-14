El hermano de Teófilo del Valle, tras la citación del exministro Martín Villa y un agente de la policía franquista como investigados: "Es un rayo de esperanza"

El hermano de Teófilo del Valle, José Antonio del Valle, ha celebrado que el exministro Rodolfo Martín Villa y el agente de la policía franquista Daniel Aroca del Rey deban comparecer ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Elda los próximos 17 y 19 de noviembre, respectivamente, en calidad de investigados por el asesinato del joven eldense Teófilo del Valle, considerado la primera víctima mortal de la Transición española.

En una rueda de prensa celebrada en el Museo del Calzado de Elda, José Antonio -de forma telemática desde Uruguay, donde reside- expresó la esperanza de la familia ante esta decisión judicial. "Lo veo como un rayo de esperanza, una luz después de un túnel de tantos años de impunidad. Que después de casi medio siglo se pueda hacer justicia, primero para Teófilo y también para todas las víctimas que han sufrido el olvido", afirmó.

El hermano recordó que las pruebas y testimonios, recogidos en el documental "Las tres muertes de Teófilo" de Manuel de Juan, acreditan que el crimen fue un asesinato intencionado, y no un disparo fortuito, como se sostuvo durante décadas.

La querella y el proceso judicial

El abogado Jacinto Lara, representante de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), explicó que la querella fue presentada en abril y admitida a trámite en noviembre. Según Lara, tras más de 115 querellas interpuestas en distintos puntos de España por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista y la Transición, esta es una de las primeras ocasiones en que se tomará declaración como investigados a presuntos responsables de los hechos denunciados.

La denuncia se dirige contra los supuestos autores y responsables de la muerte del joven trabajador Teófilo del Valle, abatido por disparos de la Policía Armada en Elda el 24 de febrero de 1976, en el contexto de las duras represiones policiales sufridas por los trabajadores del sector del calzado durante las movilizaciones de aquel año.

El juzgado ha fijado las declaraciones para los días 17 y 19 de noviembre, a las 12:30 horas, mediante videoconferencia con los juzgados de Albacete y Madrid. La jueza instructora acordó en mayo citar como investigado al exministro Martín Villa por la muerte del joven eldense, y también al miembro de la Policía Armada Daniel Aroca del Rey, señalado como autor material de los disparos.

Un asesinato silenciado durante décadas

La muerte de Teófilo se produjo a última hora del día 24 de febrero de 1976. Un grupo de jóvenes, entre los que se encontraba Teófilo del Valle, increpó y lanzó piedras al paso de un autobús de la comitiva de la Policía Armada ya en retirada hacia su cuartel en Alicante. Los grises llevaban dos días en Elda y Petrer reprimiendo a los trabajadores del calzado tras jornadas de movilizaciones, según cuenta el guionista y director del documental sobre Teófilo del Valle, Manuel de Juan.

El autobús se detuvo y varios policías descendieron, pistolas en mano. Los jóvenes se dispersaron de inmediato, corriendo por las estrechas calles del casco antiguo de Elda. A unos 300 metros del lugar del incidente, el policía armado Daniel Aroca, al ver que Teófilo del Valle se le escapaba, disparó varias veces. -Siguiendo el relato de Manuel de Juan- una bala impactó en su tobillo, mientras que otra, mortal, ingresó por la parte posterior de su cabeza. Así falleció el eldense, quien pasó a ser considerado como la primera víctima del posfranquismo en España.

Ilustración de Carles Esquembre / INFORMACIÓN

La querella también se dirige contra Benito Sáez González de Elipe, entonces gobernador civil de Alicante. El documental reveló además las graves irregularidades del juicio militar que se celebró contra el agente, quien apenas pasó tiempo en prisión. José Antonio del Valle recordó que la familia nunca pudo personarse en aquel proceso. "Mi padre lo intentó, pero le dijeron que no había lugar. No se nos permitió tener abogado ni se nos comunicó la fecha del juicio. Nos enteramos por la prensa. La familia siempre estuvo indefensa; la sensación era que estorbábamos", lamentó.

Un día histórico para Elda

El concejal de Cultura de Elda y exdirector general de Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana, Iñaki Pérez (Elda para Todas), calificó el momento como "un día histórico para la ciudad y para la democracia española".

Teófilo, arriba a la izquierda y, su hermano José Antonio bajo a la derecha. / MANUEL DE JUAN

"Después de casi 50 años, los verdugos van a tener que responder por los crímenes cometidos. Es una situación anómala en las democracias occidentales", subrayó.

Pérez recordó que en 2012, con el gobierno del PP de Adela Pedrosa, se presentó una moción para crear un espacio de memoria dedicado a Teófilo del Valle como primer asesinado tras la muerte de Franco, pero fue rechazada entonces. No sería hasta 2018, con el socialista Rubén Alfaro al frente del consistorio, cuando el Ayuntamiento de Elda aprobó finalmente este reconocimiento -que se trata de una plaza con su nombre en la ciudad- siguiendo el ejemplo de Petrer, que ya contaba con su homenaje.

Concentración

Con motivo de la declaración judicial, Elda acogerá una concentración ciudadana el próximo lunes 17 de noviembre a las 12:30 horas, a las puertas del juzgado, en apoyo a la familia de Teófilo del Valle y para reivindicar memoria, verdad y justicia por los crímenes de la Transición.