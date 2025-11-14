Joan Ruiz (Esmorzaret): "Almorzar como se hace en Valencia no se hace en ningún sitio"

Un espacio íntimo, con un ambiente tranquilo y un público expectante. La Fábrica del Hielo volvió a triunfar este jueves, 13 de noviembre, con su segunda charla en formato podcast en vivo organizada por Levante-EMV con el apoyo de Cervezas Turia. El circuito de entrevistas inspiradoras URBAN afterwork, destinada a impulsar a las personas a seguir sus ideas y a fomentar el networking, continuó con Joan Ruiz (Esmorzaret) como segundo invitado y fue dirigido por Beatriz Carrascosa, jefa de producción de Levante TV.

Joan Ruiz "Esmorzaret" y Beatriz Carrascosa / José Manuel López

Con más de cincuenta mil seguidores en Instagram, una página web y un libro publicado, Joan "Esmorzaret" se ha consolidado como el creador de contenido en redes sociales sobre el almuerzo valenciano por excelencia. Su carisma, su cercanía y su estilo han conseguido que gente de todos los puntos de la Comunitat Valenciana (y de fuera) pruebe lugares nuevos donde disfrutar del auténtico almuerzo valenciano que tanto caracteriza a nuestra región.

Pero el camino de Joan no siempre estuvo encaminado al contenido en redes sociales, ya que él estuvo trabajando en Madrid en un banco realizando fondos de inversión. "Al principio estaba supermotivado, pero llegó un momento en el que no me gustaba lo que hacía ni me sentía identificado", confesó. En ese momento decidió dar el primer cambio en su vida dejando su trabajo para hacer teatro, algo "que siempre había querido hacer".

"Cuando fui a Recursos Humanos me temblaban las piernas porque [irse] suponía romper con todo lo que había estado haciendo con mi vida", contó entre risas. No estaba seguro si dejarlo o no, pero cuando lo hice y salí de repente vi Madrid con luz, cuando antes era gris".

De Madrid a València: el paso definitivo

Apostó por el teatro y aquello le llevó a València donde, con el nacimiento de su hija, decidió buscar otro empleo más estable y consiguió llevar las finanzas de una agencia de comunicación. Allí encontró "aunque no era el puesto que esperaba, un gran ecosistema creativo".

Y, "gracias a ese empleo", una tarde de un sábado lluvioso de agosto, en el coche, con su hija, decidió dar el paso definitivo. Buscó en internet "almuerzo valenciano", pero no encontraba información que le gustara, así que abrió Instagram, puso el nombre "esmorzaret" y estaba libre: "dije: es mi oportunidad".

"Esmorzaret" durante el podcast / José Manuel López

Su primer contacto con su nuevo perfil fue yendo a Cuenca, donde paró en el restaurante Casa de la Abuela y subió una storie con 0 seguidores. "La vi desde otro perfil y me dio mucha vergüenza, pero por la noche me puse a escribir y me sentía superbién, me puse a editar fotos y me sentí superbién".

Con la ilusión de un niño pequeño contaba como este proyecto le había dado "luz y motivación". "Yo creo que en este lugar siento que todo fluye, que estoy donde tengo que estar". Quiso lanzar un mensaje de ánimo para todo aquel que no se sintiera cómodo en el lugar que ocupa: "todo lo que uno va haciendo durante su vida al final suma".

Un libro y un proyecto muy especial

Además de las redes sociales y la web, Joan decidió emprender más caminos y publicó recientemente un libro, "Esmorzaret Valencià", disponible en librerías desde el 1 de octubre. El creador de contenido afirmó que no fue un camino fácil, porque en medio estuvo la dana y tanto él como su familia fueron afectados, pero admitió sentirse "muy bien", ya que para él "los libros son símbolo de conocimiento".

El público del poscast difrutando de la velada y de las cervezas Turia / José Manuel López

En este libro no solo se habla de bocadillos, también es una guía para acompañar al lector por los mejores locales de cada barrio y que vivan una buena experiencia. Como explicó Joan, "la cultura del almuerzo va con la ciudad, con la persona y con el momento. Almorzar como se almuerza en Valencia no se hace en ningún otro sitio". Añadió también que "cuando sabes que al día siguiente vas a almorzar te vas a dormir contento; es un momento mágico a nivel social y gastronómico".

Pero aquí no acaba la trayectoria de Esmorzaret, ya que para 2026 se viene "un proyecto súperilusionante": Esmorzaret House, un espacio para acoger eventos culinarios en petit comité y que sirva también como espacio de trabajo para Joan.

"No ha habido nunca nadie que me quisiese frenar, pero hubo un miedo que me creé yo mismo. Hay momentos en los que dudas mucho y, a día de hoy, hay que luchar muchísimo para vivir de esto; todos y todas tenemos una vocecita interior con ilusión que a veces no desarrollamos porque nuestro entorno no lo permite. Por muy rara que sea nuestra motivación, hay que dar el 100% de lo que somos". Joan Ruiz "Esmorzaret" descubrió por casualidad su pasión, tras años de frustración y, ahora, anima a todo aquel que quiera a perseguir la suya, con su propio ejemplo de superación e ilusión.