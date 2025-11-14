Pérez Llorca acerca el acuerdo con Vox para su investidura
El candidato del PP destaca la "buena sintonía" y la "voluntad de alcanzar un acuerdo" tras mantener este viernes una reunión con el partido de Santiago Abascal
La investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo president de la Generalitat está cada vez más cerca. El candidato del PP ha mantenido este viernes una reunión con dirigentes de Vox en la que ambas partes han acercado posturas para sellar ese pacto.
El propio Pérez Llorca ha destacado la "buena sintonía" que ha habido en el encuentro, en el que según explica se ha constatado la "voluntad de alcanzar un acuerdo por responsabilidad con la reconstrucción", un ámbito de "máxima prioridad" para ambas formaciones, según ha añadido en un mensaje publicado en sus redes sociales.
