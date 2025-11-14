Rajoy defiende a Mazón en 'El Hormiguero': "Me duele que sigan manifestándose, ya se fue"

A Carlos Mazón le salió este jueves un defensor en prime time: Mariano Rajoy. En el complicado papel del expresidente, ese "jarrón chino" que no se sabe muy bien dónde ponerse, quien fuera el líder del PP entre 2004 y 2018 acudió este jueves a El Hormiguero y frente a las preguntas sobre el dimitido president, le mostró su apoyo y rechazó hacer leña del árbol caído. "Mazón reconoció sus errores, supongo que lo que habrá intentado es trabajar duro en la reconstrucción, pero ahora ya se fue", indicó citando una de las frases de Mazón en su despedida: "Espero que la gente sepa distinguir entre quien comete errores y quien es una mala persona".

Asimismo, Rajoy admitió que le dolía "un poco" las manifestaciones que continúan en su contra. "Ya se fue, ¿qué más quieren?", se preguntó, ante lo que el presentador del programa, Pablo Motos, le señaló que, entre otras cuestiones, piden elecciones. La reclamación no la comparte el expresidente del Gobierno, que considera que hay una "mayoría" en las Corts con la que se puede "formar un gobierno con los que estaban gobernando". "Aunque no es una decisión que me compete a mí", advirtió, no vaya a ser que le sitúen de negociador del pacto.

En su defensa a Mazón también le mostró su apoyo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo en la decisión de no forzar la salida del jefe del Consell antes. "La función de un presidente de un partido no es echar a presidentes autonómicos, son elegidos por la gente o dimiten o les echa la gente cuando convoca elecciones", indicó Rajoy.