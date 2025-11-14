Tráfico
Veintiocho kilómetros de retenciones y colapsos en las entradas a València complican el tráfico este viernes
La DGT asegura que se trata de colas habituales en hora punta
No se ha registrado ningún accidente
Arranca la jornada con 28 kilómetros de retenciones en las carreteras valencianas. Según datos ofrecidos por la Dirección General de Tráfico (DGT), la mañana se desarrolla con las habituales retenciones por picos de afluencia de tráfico en hora punta.
La pista de Silla recoge 6 kilómetros de retenciones en sentido València. La V-30, que suele llevar mucho tráfico a primera hora de la mañana, también acumula tres kilómetros de retenciones en sentido A-7 a la altura de Mislata y otros dos kilómetros en sentido hacia el Puerto.
La autovía de Torrent registra dos kilómetros de colas en la entrada a València. Del mismo modo, la entrada a la ciudad también se ve colapasada desde la V-21, con un kilómetro de retención en ese punto.
La CV-35 por su parte registra un kilómetro de colas en sentido València y dos en sentido Ademuz a la altura de Ademuz. Además, a la altura de San Antonio de Benagéber acumula también dos kilómetros de retención en sentido València.
Por último, la A-7 a la altura de Paterna acumula dos kilómetros de atascos en sentido Barcelona y unos 7 kilómetros en sentido Alicante.
La DGT insiste en que estas retenciones son habituales por la mayor afluencia de tráfico en horas punta laborales. No se ha notificado ningún accidente de tráfico hasta el momento.
Información en elaboración
