El videoanálisis de Joan-Carles Martí: "El ‘Volem votar’ esconde la falta de estrategia del PSPV"

Joan-Carles Martí / David García Sebastiá

Joan-Carles Martí

Joan-Carles Martí

Confirmado el candidato del PP para sustituir a Carlos Mazón, y en la recta final de las negociaciones con Vox para investir a Juan Francisco Pérez Llorca como octavo president de la Generalitat, se abre un tiempo nuevo en la política valenciana. Más allá de las políticas continuistas de un Consell en manos del PP y Vox, se espera un cambio de actitud del Palau con los familiares de las víctimas de la dana.

Este nuevo escenario merece algunas pertinentes políticas.

¿Por qué el PSPV insiste en ‘Volem Votar’ después que Abascal dejará claro que habría elecciones aquí el día siguiente que Sánchez convocará elecciones generales? Ese abstracto, por decir algo, ‘Volem votar’ esconde la falta de estrategia desde el día que Pérez Llorca sea president.

La pregunta, entonces, es: y ahora qué, ¿Diana Morant? Lo que está claro es que Pérez Llorca es ahora y aquí la cabeza visible del único centro que organiza el poder en la Comunitat Valenciana, el PP de la Marina Baixa

La pregunta, entonces, es: y ahora qué, ¿Diana Morant? Lo que está claro es que Pérez Llorca es ahora y aquí la cabeza visible del único centro que organiza el poder en la Comunitat Valenciana, el PP de la Marina Baixa, de la misma manera que en 2015, fue el PSPV de Gandia el único que organizó el poder y ató en corto al Compromís de Mónica Oltra.

