La Comunitat Valenciana destina el 0,2 % a cooperación internacional en 2025

La Comunitat Valenciana ha destinado en 2025 apenas un 0,2 % de sus presupuestos a Ayuda Oficial al Desarrollo, según recoge el informe de la Red de Coordinadoras Autonómicas de Organizaciones para el Desarrollo presentado hoy en el Parlamento de Andalucía. Esto supone que de media cada valenciano y valenciana aportó 12,72 euros al año en ayuda al desarrollo, apenas el equivalente a un menú del día económico.

Por primera vez en 10 años, en 2025 la Generalitat ha realizado un recorte del 5% en sus políticas de cooperación, esto son, 3,6 millones de euros que se han dejado de invertir en apoyar a las personas que viven en crisis permanentes de pobreza, conflictos y catástrofes. Además, también ha sido el año en que el Ayuntamiento de Alicante y la Diputación de Castelló eliminaron por completo la inversión en cooperación.

Un mundo más convulso

“Pese a encontrarnos en un contexto de recrudecimiento de los conflictos, los desplazamientos y las desigualdades, la inversión en cooperación internacional se ha visto mermada y, además, en estos últimos días vemos con tristeza y preocupación cómo las medidas que cuestionan el respeto a los derechos básicos de las personas se encuentran entre las exigencias para apoyar la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat. Las 105 organizaciones que integramos la Coordinadora Valenciana de ONGD apelamos a ese PP que siempre ha estado comprometido con la solidaridad, e instamos a sus mandos y los miembros del gobierno valenciano a reafirmar y defender su compromiso por la cooperación. Todo ello impulsando políticas que refuercen los derechos humanos frente a discursos extremistas cargados de racismo y mensajes que cuestionan las políticas de lucha contra la emergencia climática que tan duramente castigó a la Comunitat Valenciana hace un año”, señala Lourdes Mirón, vicepresidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD.

Muy lejos del 0,7 %

Asimismo, el informe destaca que, a pesar de los esfuerzos de varias comunidades, en 2025 la media autonómica de los fondos destinados a cooperación sitúa en el 0,12 % los presupuestos autonómicos, muy alejado del 0,7 %, una meta fijada desde hace décadas por la comunidad internacional. Según los datos de la Red, los porcentajes más bajos corresponden a la Región de Murcia (0,01 %), Comunidad de Madrid y Aragón (ambas con 0,02 %). Incluso Euskadi, primera en este listado, se sitúa en el 0,35% y por tanto en la mitad del compromiso asumido por la cooperación descentralizada. Si dividimos el presupuesto destinado a cooperación por parte de los gobiernos autonómicos por habitante queda una media de 8,5 euros por persona cada año. En términos absolutos, la suma de los presupuestos autonómicos en cooperación alcanzó en 2025 los 334,4 millones.

Lo mismo que hace cinco años

“Resulta desolador comprobar cómo el porcentaje de Ayuda Oficial al Desarrollo se mantiene en valores similares desde hace cinco años. Si consideramos la inflación de los últimos años, podemos afirmar que la ayuda en términos reales por parte de las Comunidades se encuentra estancada desde hace casi una década”, lamenta Lourdes Mirón, vicepresidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD. Una tendencia que contrasta con la opinión pública española, que apoya de forma mayoritaria incrementar este tipo de políticas públicas según los datos del CIS de 2024.

Este Informe de la Red de Coordinadoras Autonómicas aplaude el crecimiento de la ayuda en términos absolutos, y reconoce los avances en Catalunya o Euskadi, mientras que señala los recortes en Comunitat Valenciana y Andalucía, o las prórrogas de los presupuestos en Extremadura o Aragón, donde ya se produjo una disminución en las partidas en 2024. Ante esta situación, desde la Red de Coordinadoras Autonómicas, su portavoz Irene Molero reclama “tomar ejemplo de aquellos gobiernos locales y autonómicos que invierten en cooperación”.