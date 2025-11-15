La dirección de À Punt llama a los sindicatos para negociar la nueva estructura laboral entre protestas

Con el segundo 'viernes negro' a las puertas de la sede de À Punt en Burjassot como forma de visibilizar el malestar de la plantilla, la dirección de À Punt ha llamado a los sindicatos para sentarse a negociar la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la que ha de ser la nueva estructura laboral que acabe de plasmar los cambios que han sacudido a la radiotelevisión pública valenciana y cuya primera propuesta por parte de la cúpula había suscitado el rechazo de los representantes de los trabajadores.

Según explican fuentes sindicales, la dirección del ente público ha convocado al comité de empresa a sentarse a negociar la RPT desde cero. Borrón y cuenta nueva. El objetivo sería reiniciar unos contactos que quedaron bloqueados con la anterior propuesta, que partió desde la dirección general del ente, y que llegó hasta el consejo de administración de la empresa la semana pasada. Todo estaba encaminado a aprobarse, sin embargo, la presión sindical, que participó en el encuentro para exponer su rechazo, obligó a aplazar la votación.

Una semana y media después de aquel aplazamiento del voto, la dirección de À Punt da un giro y opta por tratar de alcanzar un acuerdo con la plantilla o, al menos, intentar acercar posturas, lo que ya supone para el comité de empresa un reconocimiento a su presión. Consideran que la advertencia que se hizo ante el consejo de administración, señalando que la nueva RPT contaba con "irregularidades" y "muy dañinas" para el proyecto de la radiotelevisión pública y la plantilla, ha sido tomada enserio y ha tenido efecto con esta nueva oferta para negociar.

Protesta de los trabajadores de À Punt en la puerta / Levante-EMV

De modo genérico, tanto UGT PV como CCOO PV criticaron ante el consejo de administración la "discrecionalidad" de la dirección para elaborar esta nueva organización kavirak, que se haya hecho sin "plan estratégico" y que hay "destrucción de trabajos muy valiosos" frente a crear "algunos que no son necesarios" lo que “allana el camino de la privatización". Como ha contado Levante-EMV, entre los cambios de la nueva estructura se incluye la reducción a la mitad de la plantilla de lingüistas (traductores y revisores del valenciano) que pasa de 12 a solo 6 personas, el recorte del 30 % de la plantilla digital o la eliminación del cargo de jefe de Meteorología.

Situación "inédita"

Fuentes sindicales recuerdan que las negociaciones habían quedado cerrada anteriormente cuando se llevó este proyecto de RPT al consejo de administración e incluso advierten que reabrirlas ahora podría ser ilegal, lo que obligaría a la empresa a esperar hasta el próximo ejercicio para retomarlas. Pese a ello, destacan que la situación abierta ahora es "inédita" y supone un descrédito para la propuesta anterior de la dirección, encabezada por Francisco Aura.

Esta nueva petición se da en plenas protestas de la plantilla con una nueva edición de los 'viernes negro'. Tras la vivida la semana pasada, este viernes de nuevo los trabajadores han salido a la puerta de las sedes de À Punt en Burjassot, Alicante y Castellón para protestar bajo el lema "En À Punt no sobrem ningú" y en la que se han recordado las reivindicaciones como no amortizar ningún puesto que esté ocupado con la nueva RPT o la estabilización de la plantilla.