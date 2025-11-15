La elección de Pérez Llorca como 'president' abre el cásting para síndic del PP

Nuevo cásting abierto en el PPCV, esta vez, para elegir síndic. El acuerdo para investir a Juanfran Pérez Llorca no está cerrado con Vox, pero el primer paso, el de proponer al alcalde de Finestrat como aspirante a la Presidencia de la Generalitat obliga a la formación conservadora a abrir otro melón interno: quién será su nuevo portavoz en las Corts. O dicho de otra manera, si Pérez Llorca finalmente sale elegido como el relevo de Carlos Mazón al frente del Consell, ¿quién sustituirá a Pérez Llorca al frente del grupo parlamentario?

Porr mucho que el debate sea una segunda pantalla que se debería dar cuando se supere la primera de la investidura, a esta se debería llegar ya con el nombramiento solucionado. En el propio pleno en el que se debe votar al candidato hay un turno de intervención para todos los grupos más allá del aspirante a 'president'. Es decir, el PP tiene que hablar con un representante que no sea Pérez Llorca. Podría ser incluso Mazón quien utilice ese momento como discurso de despedida, pero lo normal es que la sesión fuera el reflejo de una nueva etapa con el estreno del nuevo portavoz.

Es ahí donde se abre el abanico de posibilidades. Si se repitiera la operación que se hizo ante el último cambio de síndic, cuando Miguel Barrachina pasó a ser conseller de Agricultura y su lugar lo ocupó el entonces adjunto Pérez Llorca, las favoritas serían Laura Chulià y Nieves Martínez. Las dos adjuntas (a las que se suma Salvador Aguilella, con menos responsabilidades) son quienes han acompañado al hoy presidenciable a las juntas y han asumido la responsabilidad de responder en las ruedas de prensa cuando el portavoz titular se ha ausentado. Saben lo que hay.

Elena Bastidas, Nieves Martínez y Laura Chulià hablan durante un pleno de las Corts. / José Cuéllar/Corts

No son los únicos nombres que aparecen en las quinielas. Por cuestión territorial, la salida de Pérez Llorca debería impulsar a alguien de Alicante a la dirección del grupo donde podría aparecer Fernando Pastor, quien ha asumido la portavocía de la comisión de investigación de la dana. Más allá de esta circunscripción, por experiencia en la cámara y peso en el partido cotizan opciones como Elena Bastidas, con un papel destacado en la oposición a Mónica Oltra, el expresidente provincial del PP en Valencia, Vicente Betoret, o Mari Carmen Contelles, encargada de pilotar la negociación de presupuestos en la cámara con Vox; aunque a estos dos últimos les podría perjudicar el choque interno que tuvieron en la provincia.

Esquivar el debate

Pese al cásting de nombres, de momento en el grupo se esquiva el debate y las miradas se centran en amarrar el pacto con Vox para cerrar el nombramiento del nuevo 'president'. Esa es la principal ocupación de la sala de máquinas de los 'populares' que no quiere entrar en otro jardín sin acabar de sellar lo primordial después de las vueltas que dio a nivel orgánico entre el PPCV y Génova fijar al candidato para sustituir a Mazón. La diferencia en este caso es que la responsabilidad reglamentariamente recae sobre los 'populares' valencianos, además de ser una cuestión de una importancia bastante menor.

Con el elegido para este puesto podría mostrarse también el retrato robot con el que el PPCV quiere afrontar en las Corts lo que queda de legislatura. En este sentido, al inicio, cuando populares y voxistas compartían Consell y las negociaciones se daban en el seno del Ejecutivo, el elegido para ser el síndic fue Barrachina, un perfil mucho más combativo dialécticamente que su sustituto en julio de 2024, Pérez Llorca, más vinculado a la negociación entonces necesaria con Vox (o el resto de grupos) al quedarse el Consell en minoría.