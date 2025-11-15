Entidades sociales critican las propuestas "racistas" para la nueva Renta Valenciana de Inclusión

El texto que propone Vox para la que será la nueva Renta Valenciana de Inclusión (RVI) exige que conste como infracción muy grave la existencia "de prácticas denigrantes contra la infancia o la mujer, que sean contrarias al principio de igualdad o que atenten contra los valores convivenciales". Así consta en una de las enmiendas presentadas la formación que lidera Santiago Abascal y que abre la puerta a que mujeres con hiyab (velo islámico) quedaran exclusidas de la ayuda tal como avanzó Levante-EMV ya que, tal como aseguran la sentidades sociales "el riesgo está en la ambigüedad del texto".

En esa misma línea, Vox presentó ayer en las Corts Valencianas una iniciativa para que se rechace el uso en espacios públicos de prendas de vestuario conocidas como nicab y burka, por ser "contrarias a nuestra cultura y costumbres y por atentar contra la dignidad de las mujeres". En la Proposición No de Ley (PNL) se pide que las Corts Valencianas Cortes Valencianas a que insten al Consell (y este a su vez al Gobierno de España) a incorporar en el ordenamiento jurídico español una "prohibición general de uso en el espacio público del nicab y burka, con objeto de establecer su carácter ilícito y dejar sentado el principio de que su utilización no podrá ser objeto de tutela jurídica". El nicab se refiere a una prenda de indumentaria femenina musulmana que cubre el cuerpo y la cara y su uso es distinto al del hiyab, que cubre el cabello.

Las entidades sociales se muestran "preocupadas" ante una serie de avances "en medidas islamofóbicas" porque parece clara "la ruta y el camino que quieren llevar e implementar desde dentro de la Administración". El texto de la enmienda presentada para la RVI "puede suponer graves problemas al colectivo migrante y solicitante de protección internacional porque un texto ambiguo en la ley puede acarrear medidas racistas en la implementación".

Es más, desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) aseguran que desde el tercer sector llevan años "luchando para que se solventen los problemas que tiene la actual RVI en su implementación con el objetivo de que todas las personas vulnerables puedan acceder a la ayuda como para que ahora conste una redacción ambigua con tintes islamófobos". "Dejar fuera de la ayuda a quien use el pañuelo o esté inmerso en un proceso de desahucio son ejemplos de hechos racistas que estamos viendo desde el seno de la Administración", concluyen, tras recordar el trabajo que realizan desde la entidad con programas como el de Alza la voz, donde se denuncian actitudes y situaciones racistas y de discriminación.

Morant: "La ciudadanía no quiere retroceder ni 50 años ni 5 siglos"

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, también rechaza las enmiendas "racistas" presentadas por Vox en Les Corts al proyecto de ley de la Generalitat para la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) y afirma, tajante: "No sé si estamos otra vez en la Inquisición y en la España del siglo XV. La ciudadanía no quiere retroceder ni 50 años ni cinco siglos".

Morant señala que las enmiendas, que coinciden con las negociaciones entre PP y Vox para acordar un sucesor de Carlos Mazón al frente de la Generalitat, son "de nuevo racistas y atacan a las mujeres" para "excluir a una parte de la población muy concreta" de la renta de inclusión. "Cuando Abascal, cuando Vox, cuando la ultraderecha señala como problema de la ciudadanía a las personas migrantes lo hace por odio por dividir la sociedad",denuncia. Además, advierte que ligar esta prestación a "la religión que practica una persona" le recuerda "no ya al franquismo", sino a la Inquisición.