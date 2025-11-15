Feria Valencia, la otra gran sede de las motos durante este fin de semana

Feria Valencia ha vivido esta mañana un arranque de jornada vibrante, con los pasillos del Salón 2Ruedas repletos de aficionados desde primera hora. El ambiente no ha dejado de crecer a lo largo de toda la mañana, impulsado además por la llegada de una espectacular concentración de motos Harley Davidson, que ha aportado un ambiente aún más festivo y motero al certamen.

2Ruedas también se ha convertido en un escaparate de innovación técnica con la presencia del Florida Moto Team, reciente ganador del MotoStudent 2025 con un prototipo de combustión sostenible. El equipo, integrado por 10 estudiantes, ha logrado superar a equipos con estructuras mucho más amplias y recursos de gran envergadura. Procedentes de los grados de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y docentes de la Unidad de Ingeniería, con apoyo de titulaciones de Administración y Marketing, los integrantes del equipo han demostrado que la coordinación, la pasión y la formación transversa pueden llevar tan lejos como la tecnología más avanzada.

También, Turisme Comunitat Valenciana está promocionando la oferta de cicloturismos en la feria con el objetivo de posicionar a la Comunitat como destino líder en este segmento, gracias a la amplia oferta adaptada en vías verdes, MTB, bicis de carretera y slow cycling, así como la oferta de turismo activo de la Comunitat. El salón 2Ruedas, que integra a todo el sector de la bicicleta en sus múltiples modalidades, se consolida como un entorno idóneo para difundir esta propuesta.

Programación

Esta tarde, Gustavo Cuervo, reconocido viajero y escritor presentará su último libro Hitos del Motociclismo, editado por ANAYA Touring, que reúne en ocho capítulos las principales referencias del motociclismo tanto en lo deportivo como en lo lúdico y a nivel de usuario que han marcado la historia de las competiciones, la industria y el mundo de la moto.

Con una afluencia creciente y una agenda de actividades que combina espectáculo, cultura motera y talento emergente, 2Ruedas promete hasta mañana domingo a las 18 horas emoción para todos los públicos.