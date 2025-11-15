La Fundación Juan Arizo Serrulla premia la excelencia y el compromiso social en la ingeniería valenciana

La Fundación Juan Arizo Serrulla celebró el pasado jueves, 13 de noviembre, en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universitat Politècnica de València (ETSICCP UPV), la ceremonia de entrega de sus galardones anuales, en un acto que reunió a representantes del ámbito académico, empresarial y social. Durante el evento se concedieron los Premios Juan Arizo Serrulla, el Premio Cavida y las becas de estudio de los másteres en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (MUICCP) y en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal (MGPTI).

El acto fue inaugurado por el director de la Escuela, Luis Pallarés, y conducido por la periodista María José Rodríguez. En representación de la Fundación, su presidenta Rosario Arizo recordó que la entidad “nació en 2007 con la voluntad de transformar en legado social el compromiso y la pasión por la ingeniería que caracterizaron a Juan Arizo”.

Un reconocimiento a la excelencia técnica y humana

El XIX Premio Juan Arizo Serrulla, dotado con 12.000 euros, recayó en José David Ortega Rodríguez por su investigación “Mejora de la robustez del edificio Champlain Towers South de Miami (EEUU)”. El trabajo analiza el trágico colapso progresivo del condominio de 136 apartamentos ocurrido en 2021 en Miami Beach, abordando el caso como un complejo reto ingenieril. Ortega modelizó el edificio mediante el software SAP2000 para comprender la secuencia de fallos estructurales y, a partir de esa simulación, propuso un sistema de refuerzo que genera caminos alternativos de carga para evitar el colapso. La técnica, poco invasiva y eficiente, supone una aportación innovadora a la ingeniería estructural y al diseño de edificaciones más seguras.

El tribunal también concedió tres accésits de 4.000 euros a jóvenes ingenieros por sus destacadas investigaciones. Alejandro Jiménez Morcillo fue reconocido por su estudio sobre la peligrosidad de inundaciones pluviales en Benaguasil, que propone una metodología para evaluar el riesgo de este tipo de fenómenos en entornos urbanos. Christian Arnal Palacios recibió el galardón por su análisis técnico y económico para la conexión tranviaria entre las estaciones de Russafa y La Carrasca de la red de Metrovalència, orientado a mejorar la movilidad sostenible. Por su parte, Sergio Bermejo Llorente obtuvo el accésit por su trabajo sobre el diseño óptimo de la estructura de un carro inferior para la construcción de voladizos sucesivos en un puente de Port Louis (Islas Mauricio), basado en un modelo parametrizado y optimizado para la ingeniería de puentes.

José David Ortega Rodríguez Premio Juan Arizo 2025 junto a Rosario Arizo, presidenta de la Fundación / Fundación Juan Arizo Serrulla

Premio Cavida: ingeniería con propósito social

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la entrega del Premio Cavida, que celebra su quinta edición reconociendo la innovación social y la contribución de la ingeniería al bienestar de las personas. En esta ocasión, el galardón fue otorgado a Marc Savall Camps por su proyecto fin de máster centrado en la difusión de “En Diversidad”, un pódcast que busca eliminar prejuicios y visibilizar las capacidades de las personas con diversidad funcional a través de entrevistas y testimonios inspiradores.

Marc Savall Camps, Premio CAVIDA 2025, junto a Asun Arizo, Directora de la Fundación / Fundación Juan Arizo Serrulla

Durante el acto se proyectó un vídeo en el que el propio Savall explicó el origen y los objetivos de su iniciativa, subrayando la importancia de fomentar espacios de comunicación inclusivos que den voz a quienes habitualmente no la tienen.

Becas para el talento joven

La Fundación Juan Arizo Serrulla concedió también las becas de ayuda a la matrícula del Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, que en esta edición recayeron en Beatriz de Silva Espinar Hernández y Bruno Martínez Mello-Costa, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso académico. Estas ayudas facilitan la formación especializada de futuros profesionales de la ingeniería civil, reforzando la conexión entre excelencia y práctica profesional.

Asimismo, se entregaron las becas del Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal (MGPTI), orientadas a fomentar el conocimiento en el ámbito logístico y marítimo-portuario. La Fundación Juan Arizo otorgó cuatro becas a Itziar Contreras Pérez, Álvaro García-Pozuelo, Elena Lorente López y Andrés Muñoz Fernández. Esta convocatoria tuvo carácter extraordinario, al haberse concedido becas adicionales por la edición anterior, que quedó desierta.

Un legado de pasión por la ingeniería

En su intervención, Rosario Arizo recordó la figura de Juan Arizo Serrulla, ingeniero de Caminos, profesor de la UPV y empresario valenciano fallecido en 2004, que dejó una profunda huella en la ingeniería civil. “Nuestra misión es impulsar la formación y la investigación en ingeniería civil, fomentar la transferencia de conocimiento y promover iniciativas sociales que mejoren la vida de las personas”, señaló la presidenta.

La Fundación, además de sus premios y becas, participa activamente en iniciativas de innovación como el Hackathon Valenciaport – Opentop, colabora con la Asociación El Arca, que trabaja con niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en el barrio de Nazaret, y mantiene una estrecha relación con la Cátedra de Empresa Juan Arizo Serrulla de la UPV.

El catedrático de la Universitat de València, Daniel Benito Goerlich, durante su charla sobre el arquitecto Francisco Javier Goerlich / Fundación Juan Arizo Serrulla

El acto concluyó con la conferencia del historiador del arte Daniel Benito Goerlich, dedicada a la figura de su tío, el arquitecto Francisco Javier Goerlich, considerado el gran artífice de la Valencia moderna. Su intervención, centrada en la intersección entre patrimonio, historia e ingeniería, sirvió como cierre a una jornada que celebró el talento, la creatividad y el compromiso social de la ingeniería valenciana.