La locura motera vuelve a las calles de Cheste
Las calles de la población recuperan el pandemonium de ruido y música con más pasión que nunca tras el parón de un año
Cheste se suma a todas las grandes celebraciones obstinadas en batir sus propios récords de asistencia. En la fiesta del mundial de Moto GP es difícil medir si es la fiesta más grande de la historia del gran premio o si se queda a muy poca distancia. Pero los testigos presenciales lo tienen claro: una fiesta sin parangón, para que Cheste volviera a ser la población disfrutona que se transforma cuando empiezan a oirse los sonidos familiares del otrora llamado Continental Circus. Con la infraestructura hotelera rozando el lleno absoluto (95 por ciento según la patronal de Hostelería) y con algunos de los principales establecimientos tuneados para la ocasión en la ciudad de València, y con toda la oferta de las poblaciones cercanas igual de llenas, fueran hoteles, hostales o, simplemente, habitaciones, las calles del pueblo albergaron el sábado la fiesta popular.
Porque Cheste es la población que, tal como proclamara su ayuntamiento, fusiona "la pasión por las motos con la hospitalidad de nuestra gente". Y Cheste, después de la pesadilla, ha vuelto a vivir el ambiente de los grandes fines de semana de otoño, con música, ruido de gomas, atracciones en directo y toda la gran feria del motor que acompaña a los pilotos. Una fiesta de casi imposible acceso: casi una hora y media que se tardaba en llegar al centro desde el circuito y yendo a dos ruedas. Para convertir sus calles en un festival de goma quemada, de música de percusión a base de tubos de escape trucados con el alcohol corriendo generosamente y componiendo una galería de "chupas" procedentes de todo tipo de clubes motociclistas, desafiando las previsiones de lluvia, para vivir el ambiente con más ganas que nunca, a la espera de que, por la mañana, el parte de incidencias sea bonancible. Había ganas después del año de ausencia, cuando las imágenes eran imposibles: las de un circuito echado a perder, más fuera que dentro, pero que ha habido que recomponer para recuperar la pasión.
No importa que esta vez se llegue a la última cita del Mundial con todo prácticamente decidido. Ser la última cita tiene esos riesgos: que esté todo decidido o que todo se resuelva en la última trazada. Con MotoGP y Moto 3 ya sentenciadas -aunque le pelea por el subcampeonato en la categoría con Alex Márquez en juego, es apasionante-, solo queda el improbable milagro de Manu Martínez en Moto 2. Poco importa a la hora de llenar las gradas desde el primer minuto y de quemar fuego posteriormente en las calles de Cheste. Para celebrar el regreso de, como decía Pedro Acosta tras marcarse una vuelta de honor, "la mejor afición del mundo".
Programa del Domingo 16 de diciembre
8,40-9,50 h. Calentamiento Moto2, Moto3, MotoGP
10 h. Rider Fan Parade.
10,20 h. Hero Walk MotoGP
11-11,45 h. Carrera Moto3
12,15-13 h. Carrera Moto2
13,51 h. Opening Ceremony
14-15,15 h. Carrera de MotoGP
14,40-15,30 h. Invasión de pista para celebrar el pódium Moto GP
16-19,30 h.
FIM MOTOGP AWARDS
Circuit Ricardo Tormo
16-17 h. Inicio de las actividades en el escenario . DJ Mario
17,30 -18,30 h. Llegada de los pilotos y de los invitados a la alfombra roja.
18,30 -19,30 h. Gala de entrega de premios.
